Суверенные фонды благосостояния из Абу-Даби (ОАЭ) внимательно следят за различными отраслями в Турции в поисках инвестиционных возможностей, сообщает Bloomberg.

Переговоры между турецкими компаниями и эмиратскими фондами продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Переговорам предшествовал телефонный разговор между наследным принцем Абу-Даби шейхом Тахнуном бен Зайедом аль-Нахайяном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры об инвестициях являются очередным признаком потепления отношений между Анкарой и Абу-Даби после многолетнего разлада, возникшего в результате региональных споров. Ключевой из них – конфликт в Ливии, где ОАЭ и Турция в последние годы поддерживали противоборствующие стороны.

Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), крупнейший суверенный фонд в эмирате, активы которого оцениваются в $686 млрд, и ADQ, активы которого оцениваются в $110 млрд, входят в число фондов, которые проводят переговоры. ADQ рассматривает возможность инвестировать до $1 млрд в турецкое здравоохранение и финансовые технологии, сообщил источник Bloomberg. ADQ является третьим по величине суверенным фондом в ОАЭ после ADIA и Mubadala Investment Co.

В начале сентября стало известно о том, что курьерская компания Aramex, зарегистрированная в Дубае и частично принадлежащая суверенному фонду Абу-Даби ADQ, ведет переговоры о покупке турецкой логистической компании MNG Kargo. Потенциальная сумма сделки может доходитьдо $500 млн.