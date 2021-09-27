Прокуратура Красноярска составила на бывшего руководителя местного штаба Алексея Навального Наталью Петеримову административный протокол по статье о пропаганде экстремистской символики, пишет «Сибирь.Реалии».

Сотрудник Центра «Э» по фамилии Удод отрапортовал, что Петеримова якобы распространяет экстремистские материалы, так как на ее фото есть красные восклицательные знаки. В прокуратуре Красноярского края, куда вызвали Наталью, выяснилось, что экстремизмом полицейский посчитал букву «Н» на плакате «Мы знаем, кто отравил Навального» с пикета Петеримовой и восклицательный знак в надписи «20!8» на стаканчике с кофе на селфи Натальи.

Наталья Петеримова пояснила, что снимки сделаны до того, как штабы Навального объявили «экстремистской» организацией. Но что именно прокуратура сочла незаконным и запрещенным – букву или знак – защита Петеримовой не понимает. Помимо этого, считает адвокат Владимир Васин, в деле есть масса других ошибок и нарушений: не установлено место, где сделаны снимки, нет IP-адресов, прошли сроки давности.

Согласно обвинительному заключению, семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь с фамилией политика Алексея Навального путем демонстрации буквы «Н». Установлено также «примерное» смысловое содержание символа «!». В заключении говорится, что в случае альтернативного прочтения логотипа восклицательный знак символизирует «направленность на привлечение внимания, освещение, восклицание (в контексте общественно-политической деятельности экстремистского объединения)».

Ленинский районный суд в Красноярске рассмотрит дело в отношении Натальи Петеримовой 8 октября.

В сети обвинение Петеримовой вызвало бурную реакцию. Многие пользователи тему обсмеяли и предложили провести более тщательную проверку любых надписей на стаканчиках с напитками. Другая же часть комментаторов восприняла этот случай вполне серьезно.

Как писал ранее TRT на русском, 16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организации, связанные с находящимся в заключении Алексеем Навальным. Мосгорсуд признал их экстремистскими 9 июня, решение вступило в законную силу в начале августа. Активистам и донорам организаций грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.