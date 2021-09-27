Ильхам Алиев заложил фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку

В годовщину начала 44-дневной Второй Карабахской войны президент Азербайджана принял участие в закладке фундамента Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. 27 сентября объявлен в Азербайджане Днем памяти шехидов Первой и Второй Карабахских войн. #Азербайджан #музейПобеды #Карабахскаявойна