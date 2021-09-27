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Ильхам Алиев заложил фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку
В годовщину начала 44-дневной Второй Карабахской войны президент Азербайджана принял участие в закладке фундамента Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. 27 сентября объявлен в Азербайджане Днем памяти шехидов Первой и Второй Карабахских войн. #Азербайджан #музейПобеды #Карабахскаявойна
Ильхам Алиев заложил фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку / Others
27 сентября 2021 г.
Истории
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