Военно-морские силы Соединенных Штатов формируют новую оперативную группу эсминцев для противодействия российским подводным лодкам в Атлантическом океане, сообщается на сайте Института ВМС США.

«Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – цитируются в статье слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна.

Группа эсминцев получила название Greyhound. В ее состав вошли Donald Cook, который базируется сейчас в Мейпорте после нескольких лет пребывания в испанской Роте, и Thomas Hudner. В январе 2022-го к ним присоединится эсминец Sullivans, находящийся в составе авианосной ударной группы Великобритании, а позже – Cole и Gravely, в то время как Donald Cook отправится на техническое обслуживание.

Greyhound планируют разместить на базах ВМС США Мейпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. В боевую готовность соединение будет приведено к июню 2022 года.

Как писал ранее TRT на русском, 5-й флот ВМС США, который базируется на Ближнем Востоке, развернет в регионе новую оперативную группу, включающую в себя летательные, надводные и подводные беспилотные аппараты. Решение нарастить группировку связано с недавними атаками на торговые и танкерные суда в районе Персидского залива. Представители ВМС США не назвали, какие именно системы будут развернуты на объектах 5-го флота, однако военные моряки пообещали: в ближайшие месяцы боевые и разведывательные беспилотники смогут расширить свои возможности в регионе, «имеющем решающее значение для глобальных поставок энергоносителей».

В мае 2019 года ВМС сформировали в Калифорнии эскадру надводных кораблей (SURFDEVRON). Изначально в ее состав вошли два эсминца нового поколения Zumwalt и Michael Monsoor и средний надводный беспилотник среднего класса Sea Hunter. В 2020 и 2021 годах к ним присоединились еще четыре роботизированных аппарата, созданных в рамках программы Ghost Fleet Overlord.