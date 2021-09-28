Покидающая свой пост канцлер ФРГ Ангела Меркель – наиболее прагматичный европейский лидер. Она никогда не идет не бессмысленное обострение, если не видит в этом возможного положительного результата. Меркель также считается одним из немногих популистов среди мировых лидеров. Эти качества очень ей пригодились, когда она сталкивалась со сложнейшими на посту канцлера вызовами. Особенно на восточном треке.

Первый раз Владимир Путин испытал терпение Ангелы Меркель, когда в 2007 году позволил своему черному лабрадору войти в зал переговоров. По словам немецких журналистов, Путин наверняка знал, что покусанная однажды собакой Меркель панически боится этих домашних животных. Особенно если речь идет о большом Конни. Меркель была действительно напугана, но не позволила своему настроению повлиять на межгосударственные отношения. «Иначе я бы и дня не продержалась на своем посту», – так она объясняла подавление эмоций.

Межличностные вопросы оказались не так важны, как политические. Власти Германии по наводке немецких СМИ критично реагировали на положение свободы слова, демократии и прав человека в России. Германские медиа видели в Путине «диктатора», подавляющего оппозицию и независимые СМИ. Во всех громких политических преступлениях – убийство Политковской, Литвиненко, Немцова – немецкие журналисты искали «руку Кремля». Эта практика продолжилась и в последние годы канцлерства Меркель, на которое пришлось отравление Скрипаля в Солсбери и Навального в Томске.

В 2008 году Германия тоже была близка к конфронтации с Россией. Берлин вслед за другими столицами стран ЕС поддерживал стремления Грузии вернуть под свой контроль Абхазию и Южную Осетию. Однако Меркель была неспособна ничего противопоставить военному вмешательству России.

Чаша терпения канцлера переполнилась после Евромайдана в Украине в 2014 году. Включение Крыма в состав России канцелярия Меркель и почти все члены бундестага восприняли как «оккупацию» и передел границ в Европе. Немецкие СМИ вслед за другими европейскими искали следы присутствия российских ЧВК в Донбассе. Они же обвиняли российскую сторону в сбитии малазийского боинга над территорией Донецкой области.

Кабинету Меркель, видевшему все эти годы в России экономического партнера и главного поставщика газа, пускай и диктаторского в вопросах прав человека, пришлось принять меры. Под давлением США, в чем признавался тогдашний вице-президент США Джо Байден, Евросоюз вместе с Германией, ввел финансово-экономические санкции против России.

Ограничительные меры запретили передачу России технологий (особенно болезненно это сказалось на нефте- и газодобывающей отрасли), продажу и покупку вооружения (заморозился французский контракт по «Мистралям»), предоставлять займы пяти российским банкам («Сбербанк России», ВТБ, «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «Россельхозбанк»). Были приостановлены саммиты Россия – ЕС, а реализацию «четырех корзин», включая и приближавшийся к реализации безвизовый режим, отложили в долгий ящик.

С одной стороны, «оштрафовав» Путина за вмешательство в украинский кризис, Меркель до последнего старалась сохранить нити диалога. По инициативе французского президента Франсуа Олланда и при поддержке немецкого канцлера в разгар войны на Донбассе появился «нормандский формат» в составе лидеров России, Украины, Франции и Германии. Конечно, сейчас в адрес «четверки» сыпятся много претензий – она так и не смогла решить конфликт и помочь Киеву восстановить контроль над восточными территориями.

В то же время нельзя забывать о том, что эта группа худо-бедно смогла свести к минимуму военные действия. В рамках четверки нечасто, но проводятся встречи президентов России и Украины, а Минские соглашения, выработанные при участии России, Украины, Франции и Германии, произвели на свет конкретную дорожную карту для политического разрешения конфликта. Почему не удается их воплотить в жизнь – это уже отдельный вопрос.

Под шумок украинского кризиса США и их союзники из Восточной Европы попытались убедить Меркель в том, что путинская Россия и есть подлинный враг Запада, что ее нужно наказывать. Конечно, о военной операции в Варшаве и Вильнюсе все еще боялись даже подумать, но призвали Берлин заблокировать российские энергопроекты. Они хотели заморозки «Северного потока – 2».

Подобные призывы звучали неоднократно и на самом разном уровне – начиная от бундестага ФРГ и депутатов Европарламента и заканчивая лидерами стран-членов ЕС и США. Изрядно в данном направлении постарался «друг Кремля» Дональд Трамп, угрожавший пошлинами против немецкой автоиндустрии, выходом США из НАТО и выводом американских войск из Рамштайна. Но Меркель была непреклонна. «Северный поток – 2» она так и не заблокировала.

В отличие от времен Трампа, когда Меркель раздражала политика Вашингтона, при Байдене могли появиться стимулы для противодействия России. Особенно если учесть, что как раз на этот период приходится скандал, связанный с отравлением Алексея Навального и протесты в Беларуси, в которых Путин поддержал режим Лукашенко в противовес ЕС и США. Байден пытался перетянуть Меркель на свою сторону, объявив о возрождении трансатлантического единства. Но даже на таких условиях канцлер не изменила своего решения.

Почему Меркель старалась сохранить продуктивные отношения с Москвой? По нескольким причинам. В первую очередь, благодаря своей прагматичности. Меркель в глобальной политике всегда стремилась к долгосрочным целям. Это наглядно видно по ее позиции в вопросах турецко-европейского кризиса из-за месторождений газа, Ливии и внутриполитической борьбы в Турции. Меркель, в отличие от Макрона и лидеров Евросоюза, заняла выжидательную позицию и в итоге оказалась права.

Турция и ЕС взаимозависимы, решить миграционную задачу или стабилизировать Ливию, Сирию и Афганистан европейцы без Реджепа Тайипа Эрдогана не могут. То же самое верно и по отношению к Путину. Даже если канцлеру не нравится поведение Кремля в Украине, без Путина остановить или, по крайней мере, сдержать конфликт Берлин неспособен.

Поэтому главной формулой для Меркель в отношениях с Россией, наряду с прагматизмом, был диалог. Он никогда не обрывался, и даже после 2014 года канцлерин все равно встречалась с Путиным, и не только в многосторонних форматах G20 и в «Нормандской четверке», но и отдельно приезжала в Сочи и Москву.

Что касается «Северного потока – 2», то здесь присутствует национальный интерес ФРГ, интерес немецкого бизнеса. Позволить союзникам по НАТО лишить Германию роли газового хаба в ситуации, когда нужда в топливе у ЕС растет, будущее «зеленой энергии» туманно, а американский СПГ обходится «в копеечку», Ангела Меркель никак не могла.

Формула «диалога» и «партнерства» дала свои плоды. В середине июля Байден уступил в вопросе санкций и подписал с Меркель соглашение по газопроводу. А 6 сентября 2021 года, спустя три года после начала строительства, была сварена последняя труба «Северного потока – 2».