Россия в течение трех последующих лет планирует выделить более 900 млрд рублей на социально-экономические потребности оккупированного Донбасса, сообщает«Радио Свобода».

Средства предусмотрены в рамках утвержденной российским правительством «Программы ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022–2024 годы». Издание приводит российские данные, согласно которым на оккупированных территориях проживает 2,9 млн человек, 38% из них – пенсионеры. Средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей, что на 20 тысяч меньше, чем в приграничной Ростовской области.

При этом отмечается, что военные расходы для боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР покрываются отдельно.

По сведениям украинской разведки, управление социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе осуществляется через созданную в декабре 2014 года Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Финансирование отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины ведется через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Руководитель межведомственной комиссии и председатель наблюдательного совета благотворительного фонда работает заместителем министра экономического развития России. Кроме того, ряд сотрудников фонда занимают руководящие должности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, поясняет издание.

Как писал ранее TRT на русском, в отдельных районах Донецкой области Украины существуют тюрьмы и пыточные, где содержатся тысячи арестантов, причем многие из них стали жертвами вымогательства со стороны пророссийского режима. К такому выводу пришли авторы расследования независимого издания «Проект», который прекратил существование под давлением российских властей.

Называя эти изоляторы «тайными», журналисты утверждают, что там пытают заключенных, при этом некоторых вынуждают избивать друг друга за обещание выдать их Украине. Среди арестантов также есть люди, которые пострадали из-за своих политических взглядов. При этом статистика того, сколько людей содержится в местах ограничения свободы, нигде не публикуется. Но, судя по приблизительным данным, общее число заключенных составляет около 9 тысяч человек, среди которых как оставшиеся с «украинских» времен, так и осужденные уже судами контролируемой пророссийскими сепаратистами ДНР.