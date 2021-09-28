Каждое четвертое (28,3%) преступление, которое расследовано в России в январе-августе этого года, было совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения, сообщаетсяв отчете Министерства внутренних дел о состоянии преступности в стране.

За указанный период правоохранительные органы зарегистрировали почти 1,36 млн преступлений – на 0,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Предварительно расследовано из них – 704 149 (56%).

В целом 199 526 расследованных преступлений совершили лица в состоянии алкогольного опьянения, что на 7,4% меньше в годовом выражении. При этом 34 884 таких преступлений были тяжкими или особо тяжкими. Их количество выросло по сравнению с январем-августом 2020-го на 1,3%.

Среди регионов с наибольшей долей преступлений, которые совершены нетрезвыми людьми, лидирует Республика Тыва – 50,6%. В «лидеры» также вошли Ненецкий автономный округ (49,1%), Забайкальский край (46,8%), Республика Саха (Якутия) (44,9%) и Республика Бурятия (44,3%).

Еще 0,8% всех расследованных преступлений совершили лица в состоянии наркотического опьянения: таких инцидентов зафиксировано 5729, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. При этом почти половина – 2717 – подобных преступлений были тяжкими или особо тяжкими.

Наибольшую часть расследованных нарушений закона совершили рецидивисты – 418 301 (59,4%). Свыше половины из них ранее уже имели судимость. 20 177 преступлений были совершены несовершеннолетними или при их участии: показатель сократился на 16,7% год к году.

Как писал ранее TRT на русском, пьяные дебоши и вождение в нетрезвом виде – характерные правонарушения россиян, наделенных властью, у которых отсутствуют самоконтроль и умение предвидеть последствия. Так, в июле 2021 года в Перми за вождение в нетрезвом виде был задержан депутат Госдумы от правящей партии «Единая Россия» Алексей Бурнашов. При задержании слуга народа угрожал сотрудникам ДПС, оскорблял их и обвинял во взяточничестве.

На «поверхность» медиа всплывают лишь громкие случаи, «скромные» правонарушители остаются в тени, в поле зрения СМИ попадают лишь личности с головокружением от успехов. И только если правонарушение вызывает некий резонанс в обществе, партийная структура или корпоративная система стараются избавиться от такого балласта, или, по крайней мере, сделать вид, что избавляются.