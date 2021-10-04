Башкирские художники воссоздают флорентийскую мозаику

Сибайские мастера изготавливают картины, подносы, украшения из цветных камней различных форм и размеров. Это искусство называют флорентийской мозаикой. Результатом кропотливой ручной работы становится цельная мозаика, на которой порой даже не видно стыков. Стоимость одного такого изделия может доходить до миллиона рублей. #флорентийская_мозаика #Сибай #Башкортостан