В четырех российских регионах к концу 2020 года доля заключенных с ВИЧ составляла от 20 до 25% от общей численности лишенных свободы людей, сообщаетРБК со ссылкой на отчет проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь». Отчет фонда сделан на основе официальной статистики Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Всего в России к концу 2020 года в местах лишения свободы находились 52,5 тысячи человек с диагностированным ВИЧ – чуть больше 10% от всех заключенных страны. Доля ВИЧ-инфицированных осужденных приближается к четверти в Кемеровской (25%), Самарской (23%) и Томской (20%) областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (21%). В 19 российских регионах количество ВИЧ-инфицированных заключенных превышает 10%.

Большой процент зарегистрированных ВИЧ-инфицированных связан с тем, что все попадающие в места лишения свободы обязательно проходят тестирование на ВИЧ, пояснила изданию руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению (ITPCru) Наталья Егорова.

В 2020 году, по данным Роспотребнадзора, в числе регионов-лидеров по новым случаям ВИЧ были Свердловская, Кемеровская области и Пермский край. Это регионы с очень большим тюремным населением, уточнила Наталья Егорова. Там же больше всего заключенных с ВИЧ в абсолютном выражении – 3,9, 3,2 и 2,8 тысячи. При этом эксперт отметила, что люди могут заразиться ВИЧ уже в колонии, что связано с приемом инъекционных наркотиков.

Согласно отчету, в России туберкулезом страдают 11,6 тысячи заключенных (2%), инвалидность имеют 17,6 тысячи человек (около 4%). По этим показателям лидирует Еврейская автономная область, где доля заключенных с туберкулезом составляет 25%, людей с инвалидностью в колониях и СИЗО – 14%.

Больные туберкулезом должны находиться в лечебно-исправительных учреждениях (ЛИУ), напоминает Егорова и при этом предполагает, что в регионах с большими показателями заболеваемости в колониях есть только одно или несколько ЛИУ.

В докладе «Если быть точным» однако говорится, что в России случаи заболевания туберкулезом выявлены в колониях 37 регионов – и в 35 из них вообще нет ЛИУ. Так, в Пермском крае в обычных колониях содержатся 352 осужденных с туберкулезом, в Оренбургской области – 228, в Кабардино-Балкарии – 31. В абсолютном выражении больше всего людей с туберкулезом и инвалидностью находятся в местах лишения свободы Свердловской области – регионе с рекордным для страны числом колоний и заключенных.

Издание уточняет, что до суда или до вступления в силу судебного решения не дожили за последние три года 3586 человек (23,2%), которые просили об освобождении из-за плохого состояния здоровья. Всего же за три года об этом ходатайствовали 15 436 осужденных, из них 6239 человек (40,4%) были освобождены.

Доля умерших больных остается примерно постоянной в последние несколько лет. В 2016-м об освобождении по болезни просили 3,5 тысячи человек, суды удовлетворили меньше половины ходатайств – 1688. При этом 749 человек скончались еще до начала судебного процесса, 119 – до вступления решения суда в силу, то есть умерли почти 25% попросивших освобождения.

Как писал ранее TRT на русском, заключенные исправительной колонии строгого режима № 2 в Ангарске Иркутской области в начале сентября объявили массовую голодовку, протестуя таким образом против издевательств и пыток. Правозащитный проект Gulagu.netсо ссылкой на источник в региональном управлении ФСИН указывал, что заключенных по формальному поводу «унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу и в каптерке избивают». Утверждалось также, что начальник колонии № 2 в Ангарске Роман Скоробогатов ранее работал в ИК-15, где «оттачивал свои садистские наклонности» вместе с двумя оперативниками, которые тоже перешли в ИК-2.

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области сообщили, что в колонии № 2 выявили «демонстративно-шантажный отказ от приема пищи со стороны пятерых осужденных». Состояние участвующих в голодовке контролируют медработники и сотрудники психологической службы, отметили в ведомстве.