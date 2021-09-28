Одновременно два взрыва прогремело на севере Сирии

Один человек погиб, 15 получили ранения в результате двух взрывов в городе Джераблус на севере Сирии. Неизвестные заложили бомбы в контейнере для мусора и мотоцикле. Среди пострадавших есть дети. Местные силы безопасности связывают взрывы с террористами ОНС/РПК, которые несут ответственность за аналогичные преступления в Эль-Бабе, Азазе и Африне. #Сирия #взрыв #trtнарусском