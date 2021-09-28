В некоторых районах Татарстана из-за низкого уровня рождаемости за последние годы закрылось несколько роддомов, сообщает«Татар-информ».

Как отмечается, несколько лет назад были закрыты родильные отделения в Муслюмовском, Апастовском, Верхнеуслонском, Рыбнослободском, Кайбицком, Камскоустьинском, Новошешминском и Черемшанском районах республики.

В список попали районы, где за год рождается менее 150 детей. Оговаривается, что в них сохранили только оборудование и специалистов для приема экстренных родов. Также для рожениц предусмотрены машины скорой помощи, которые будут доставлять беременных женщин в Казань и другие города Татарстана.

Недавно появилась информация о закрытии роддома в Мамадышском районе, где живет около 40 тысяч человек. Беременным приходится ездить в Набережные Челны, находящиеся более чем в 80 км от Мамадыша.

По словам главного врача Мамадышской центральной районной больницы Дамира Хазиева, речь не идет о закрытии роддома, изменился лишь режим работы медучреждения.

«Женщин из группы риска, например, тех, кому требуется кесарево сечение, или при поздних родах, теперь отправляем в перинатальные центры в Челны или Казань. Такое не только в нашем районе, а по всей республике», – сказал он.

При этом он признал, что показатели рождаемости по району очень низкие. «За последнее полугодие у нас в районе родились 75 детей, из них 15 – в нашей больнице. Это значит по два ребенка в месяц, для целого родильного дома это очень мало. Мне кажется, сегодня проблема не в роддомах, а в том, что рождаемость низкая. Раньше было и по 100 детей в год, например, в 2010 году родились 500 детей. А сейчас показатели с каждым днем снижаются», – сообщил Хазиев.

В министерстве здравоохранения Татарстана агентству рассказали, что с января 2017 года в республике по причине низкой рождаемости были закрыты 11 родильных отделений. В большинстве районов, оставшихся без собственных родильных отделений, рождаемость составляла 100-150 детей в год, то есть одни роды в три дня.

«В свою очередь, это приводит к утере квалификации кадров, неспособности оказать экстренную помощь при родах и невозможности дежурства бригадой в полном составе, состоящей из акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога и неонатолога», – объяснили в министерстве.

В июне стало известно, что население Татарстана сократилось впервые за 14 лет. За 2020 год татарстанцев стало меньше на 8,77 тысячи человек. При этом естественная убыль населения (разница между рожденными и умершими без влияния миграции) в 2020 году выросласразу в 72 раза.