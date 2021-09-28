Корпорация McDonald’s во Франции отказалась от продажи бутилированной воды и начала вместо нее продавать воду в картонных стаканчиках, пишет Le Figaro.

Вода в фирменных стаканчиках стоит €1,7 за 250 мл и €2,3 за 500 мл. До этого момента во французских ресторанах сети предлагали минеральную воду Evian и Badoit от Danone в пластиковых бутылках.

«Конец распространения пластиковых бутылок – мировая премьера для нашей компании. В среднем в ресторанах McDonald’s во Франции продавалось 75 млн бутылок. Это новое обязательство позволит избежать более 1000 тонн пластиковых отходов», – отметили в корпорации.

Между тем, телеканал France Info сообщил со ссылкой на работника McDonald’s, что в стаканчики теперь наливают обычную воду из-под крана, которую фильтруют несколько раз.

Заместитель мэра Парижа Дан Лер, курирующий городское водоснабжение, пояснил, что стоимость водопроводной воды в Париже составляет €0,003 за литр, а стоимость воды McDonald’s – €7 за литр. Эти расчеты, отметил чиновник, совсем не радуют. С юридической точки зрения – это не афера, но по сути «оскорбительно», считает представитель французской Национальной ассоциации потребителей и пользователей Франсуа Карлье.

В McDonald’s заявили, что возможность предлагать клиентам «очищенную на 99,99%» воду требует инвестиций, этим и обусловлена ее стоимость. Сеть ресторанов продает такую же отфильтрованную воду, какую используют их повара. Опрос клиентов показал, что 90% из них довольны этой водой, уточнили в корпорации.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что McDonald’s, Burger King и канадская Tim Hortons договорились с американской TerraCycle о поставке многоразовой посуды. С посетителей ресторанов будут брать депозит за использование многоразовых стаканчиков и контейнеров, для возврата залога необходимо отсканировать контейнер в специальном приложении Loop и сдать посуду в пункты сбора.