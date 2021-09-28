ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В ОАЭ будет постоянно присутствовать полиция Израиля
Израильская полиция будет постоянно находиться в Эмиратах в рамках мероприятий по борьбе с организованной преступностью и руководить операциями из консульства в Дубае
В ОАЭ будет постоянно присутствовать полиция Израиля
В ОАЭ будет постоянно присутствовать полиция Израиля / Others
28 сентября 2021 г.

Израильская полиция в рамках мероприятий по борьбе с организованной преступностью будет постоянно присутствовать в ОАЭ, сообщает The Telegraph.

Вслед за соглашениями о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, которые были подписаны в сентябре 2020 года, в Эмиратах отмечается рост организованной преступности. В частности, именно в эту страну перебрались представители кланов Харири и Чайя, которые, как считается, контролируют проституцию, торговлю наркотиками и отмывание денег в ОАЭ. Подразделение израильской полиции будет руководить операциями из консульства в Дубае.

The Telegraph отмечает, что между двумя странами нет договора об экстрадиции, хотя считается, что Израиль и ОАЭ сотрудничают в противодействии организованной преступности.

О намерении обеспечить присутствие израильской полиции в ОАЭ впервые стало известно в марте, когда тогдашний министр внутренних дел Израиля Амир Охана сообщил, что его страна поможет Эмиратам избавиться от «нежелательных гостей», перебравшихся на берег Персидского залива после нормализации отношений между странами. «Представители израильской полиции на территории Эмиратов будут укреплять и углублять эти связи на благо обеих сторон и на благо жителей наших стран», – говорил тогда Охана.

Среди перебравшихся в ОАЭ уже после нормализации отношений между странами – Эран Чайя, который контролирует обширную преступную сеть, раскинувшуюся между Латинской Америкой и Ближним Востоком, и желает расширить свое влияние на ОАЭ. Аналогичным маршрутом проследовали два члена палестинской семьи Харири, которая была связана с отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков и оружия. Согласно источникам The Telegraph, один из членов семьи Харири был замечен на вечеринках на вилле, которая пользуется популярностью у представителей криминального мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us