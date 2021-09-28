Израильская полиция в рамках мероприятий по борьбе с организованной преступностью будет постоянно присутствовать в ОАЭ, сообщает The Telegraph.

Вслед за соглашениями о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, которые были подписаны в сентябре 2020 года, в Эмиратах отмечается рост организованной преступности. В частности, именно в эту страну перебрались представители кланов Харири и Чайя, которые, как считается, контролируют проституцию, торговлю наркотиками и отмывание денег в ОАЭ. Подразделение израильской полиции будет руководить операциями из консульства в Дубае.

The Telegraph отмечает, что между двумя странами нет договора об экстрадиции, хотя считается, что Израиль и ОАЭ сотрудничают в противодействии организованной преступности.

О намерении обеспечить присутствие израильской полиции в ОАЭ впервые стало известно в марте, когда тогдашний министр внутренних дел Израиля Амир Охана сообщил, что его страна поможет Эмиратам избавиться от «нежелательных гостей», перебравшихся на берег Персидского залива после нормализации отношений между странами. «Представители израильской полиции на территории Эмиратов будут укреплять и углублять эти связи на благо обеих сторон и на благо жителей наших стран», – говорил тогда Охана.

Среди перебравшихся в ОАЭ уже после нормализации отношений между странами – Эран Чайя, который контролирует обширную преступную сеть, раскинувшуюся между Латинской Америкой и Ближним Востоком, и желает расширить свое влияние на ОАЭ. Аналогичным маршрутом проследовали два члена палестинской семьи Харири, которая была связана с отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков и оружия. Согласно источникам The Telegraph, один из членов семьи Харири был замечен на вечеринках на вилле, которая пользуется популярностью у представителей криминального мира.