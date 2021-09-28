Российские порты на Дальнем Востоке на фоне удорожания перевозок в Европу через Суэцкий канал оказались забиты контейнерами из Китая, некоторые суда не могут разгрузиться уже несколько недель, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Учредитель логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский рассказал изданию, что все порты Владивостока и Находки сейчас загружены «по максимуму и даже чуть больше».

«Такое скопление контейнеров в портах обусловлено увеличением товаропотока из Китая», – сказал он.

По его словам, морские линии готовы обрабатывать поступающее количество крупнотоннажных контейнеров, но порты переполнены, из-за чего приходится сокращать количество судозаходов, оставляя суда на рейде или сокращая квоты по заходам в порт. Однако работают они качественно, стараясь оптимизировать перевалку, подчеркнул Ребельский.

«Отправка по железной дороге из портов осуществляется на сегодняшний день согласно нормам погрузки, большого дефицита платформ нет. Но скопление поездов по прибытии в Москву уже наблюдается, и, возможно, с этой стороны тоже в ближайшее время будут ограничения, что напрямую отразится на портах Владивостока и Находки», – сказал он.

Некоторые суда не могут зайти в порты и разгрузиться по две-три недели, рассказал источник «Коммерсанта». Наиболее тяжелая ситуация – у небольших портов.

Директор по стратегии и развитию FESCO Максим Шишков уточнил, что импорт через порты Дальнего Востока по итогам восьми месяцев 2021 года вырос сразу на 38%.

Причиной небывалой популярности дальневосточных портов стали как беспрецедентный рост цен на морскую перевозку через Суэцкий канал, так и проблемы на погранпереходах с Китаем, что сделало мультимодальный маршрут из портов Азии в порты Дальнего Востока и далее по Транссибу на запад особенно востребованным, рассказали источники издания.

Перевозка из Китая через порты Дальнего Востока на запад по суше сегодня на 30% дешевле морского маршрута через Санкт-Петербург. Контейнерные линии предоставляют портам план перевозок на год, и в 2021 году они заметно превысили этот план, рассказал собеседник газеты.