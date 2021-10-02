ПОЛИТИКА
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Скульптура тонущей девушки вызвала споры в испанском Бильбао
В местной реке Нервион тонет девушка. Так на первый взгляд кажется всем, кто не знает, что это скульптура. Голова из стекловолокна весом 120 кг то поднимается, то исчезает под водой. Автор – мексиканский художник Рубен Ороско хотел показать, как действия людей могут либо утопить других, либо удержать на плаву. Что вы думаете о таком искусстве? #trtнарусском #Испания #Бильбао
Скульптура тонущей девушки вызвала споры в испанском Бильбао / Others
2 октября 2021 г.
Истории
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