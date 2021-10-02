Скульптура тонущей девушки вызвала споры в испанском Бильбао

В местной реке Нервион тонет девушка. Так на первый взгляд кажется всем, кто не знает, что это скульптура. Голова из стекловолокна весом 120 кг то поднимается, то исчезает под водой. Автор – мексиканский художник Рубен Ороско хотел показать, как действия людей могут либо утопить других, либо удержать на плаву. Что вы думаете о таком искусстве? #trtнарусском #Испания #Бильбао