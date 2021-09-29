Рассуждения о человеческом разуме, его использовании и критика потребления популярного контента всегда будут вызывать живой интерес у интернет-сообщества. Зачастую можно четко заметить, что чем меньше разума у автора комментариев, тем более активно он старается донести и настоять на своей позиции в каком-то из вопросов. На сегодняшний день TikTok и Netflix занимают лидирующие позиции в своих сегментах медиарынка. Чем же они не угодили Дурову и есть ли в его словах хотя бы зерно правды?

Контент обсуждаемых медиаплатформ – развлекательный. Американская компания Netflix, популярный поставщик фильмов и сериалов, в 2021 году имеет почти 204 миллиона подписчиков по всему миру. Помимо всего прочего, пользователей Netflix привлекает доступность и качество предоставляемого контента. И если к доступности вопросов нет, то к качеству продукции у господина Дурова есть серьезные претензии.

С 2016 года компания начала приобретать права на трансляцию российских сериалов, и на сегодняшний день их количество составляет около полутора десятков. По словам Дурова, люди большое количество времени тратят на поглощение бесполезной информации, навязанной в том числе сериалами, тем самым подменяя реальность художественным вымыслом.

Скорее всего, бизнесмен имеет в виду фильмы, основанные на реальных событиях. В сериальной интерпретации сам исторический факт, лежащий в основе, часто настолько претерпевает изменения под влиянием художественной обработки, что о достоверности уже говорить не приходится. И действительно, зрители часто принимают художественные интерпретации истории за реально произошедшие события.

Такое явление наблюдается и в кинематографе, и в литературе. Но будем откровенны, это проблема не искусства, а уровня личного образования и интеллекта потребителя. Наша жизнь, наполненная лишь фактами и серьезными размышлениями, стала бы серой, однообразной и скучной. Развлекательный контент всегда должен иметь право на существование, даже откровенная «клюква». Мир разнообразен, в том числе и интеллектуально, а идея построения высокообразованного общества более чем утопична.

То, к чему призывает Павел Дуров, безусловно прекрасно, но завышенные требования к человечеству в целом рискуют остаться несбыточными мечтами. Да, мыслить творчески, развиваться и думать о серьезных вещах необходимо. Но так ли это необходимо для всех? Все ли находятся в равных условиях интеллектуального развития и доступности образования, как минимум? Конечно же, нет.

Поэтому и вопрос о качестве контента звучит довольно некорректно. Это как одежда. Хотелось бы, чтобы люди носили дорогую и качественную одежду из натуральных тканей и чтобы она отвечала модным трендам. Но реалии таковы, что хорошая брендовая одежда доступна меньшей группе человечества, остальные довольствуются товаром попроще.

И это не тенденции сегодняшнего дня, так было на протяжении всей истории человечества. Кто-то предпочитал зрелища на арене, а кто-то лекции философов. А кто-то совмещал, выпуская, например, философов на арену, и таким образом генерировал развлекательный контент уровня Netflix. Большинство предпочитает зрелища, и это совершенно не мешает интеллектуальному и творческому меньшинству двигать прогресс вперед.

Немного другая ситуация с TikTok. Это многомиллионная социальная сеть с определенным развлекательным контентом, который создают сами пользователи. Качество такой продукции, естественно, зависит непосредственно от самого опубликовавшего ее автора, и в большинстве своем назвать ее высокоинтеллектуальной мало кому придет в голову.

Но, справедливости ради, таких целей она и не преследует. Популярность – вот главный показатель успеха пользователя, поэтому зачастую они привлекают к себе внимание дурачеством и другими самыми примитивными способами.

Контент TikTok часто обвиняют в примитивности, и пользователи других социальных сетей относятся к нему свысока. Такое внутрисетевое классовое неравенство. Всё это на уровне своеобразной игры взрослых людей, но до определенного момента. Например, тот же TikTok славится своими «трендами» и «челленджами». Часто совсем не безобидными, а опасными для жизни и здоровья. Как правило, в основном в них участвуют дети и подростки.

Отсутствие критического мышления и анализа последствий, свойственное этому возрасту, часто приводит к трагедиям. Так, например, челлендж, в ходе которого нужно было быстро мотать головой в разные стороны, доводя себя до потери сознания, приводил к тому, что многие участники получали травмы при падении в бессознательном состоянии.

Или другой подобный тренд, в процессе которого три человека готовятся к прыжку, но стоящий посередине не знает, что он упадет, а не подпрыгнет. Для него это неожиданно, больно и опасно. Всё снимается на видео и выглядит довольно унизительно. Когда же такие челленджи собирают определенный урожай жертв, общество начинает бить тревогу и пытаться их запретить. Но неуемная детская фантазия моментально находит им замену.

Эта проблема уже выходит за рамки качества контента и представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Еще один странный челлендж – охота за колпачками с колес припаркованных автомобилей. Смысл его в том, чтобы собрать большее число колпачков необычной формы, цвета и с логотипами.

Казалось бы, зачем? Все ради лайков и популярности в сети. Челлендж, с точки зрения взрослых людей абсолютно бессмысленный, с одной стороны, и подталкивающий к банальному воровству с другой.

Такие вещи явно серьезнее какого-то очередного сериального «мыла», но эта проблема не решается только администрированием соцсетей. Любые негативные и опасные течения с участием детей скрывают целый комплекс проблем, и это тема отдельного разговора.

Конечно, зерно правды в словах Дурова есть. Призыв не растрачивать свою жизнь на глупое времяпровождение и загрузить свой мозг работой и творческим созиданием не может не вызывать уважения. Особенно в устах человека, который запустил российскую социальную сеть, изначально клонировавшую Facebook, которая до появления TikTok стабильно держала «первенство» по количеству детей, зарегистрированных в ней.

Насколько же будет услышан призыв и воспринят человечеством – это большой вопрос.