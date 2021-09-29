Госдуму прошлого созыва называли «бешеным принтером» за то, что она в большом количестве инициировала и принимала законы – иногда совсем абсурдные для обывателя. Новый созыв, похоже, решил не отставать. Спустя всего неделю после избрания он уже предложил законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который состоит из 11 глав и 65 больших статей. По мнению экспертов, в основном там содержится «словесная эквилибристика». Основной же смысл талмуда – разрешить главам регионов и городов федерального значения занимать свои посты бессрочно. «Просто у Собянина и других угодных поджимали сроки», – взорвались постами соцсети. А пресса, которую еще не запретили, стала иронизировать, мол, это все потому, что: «Если мы едины, мы незаменимы»…

Что предлагают новопоставленные?

Примечательно, что данный законопроект внесли в Госдуму авторы поправок в Конституцию. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат нижней палаты Павел Крашенинников в этот раз подготовили документ, который развивает обновленную Конституцию и призван заменить действующий закон об органах региональной власти.

Прежде всего парламентарии предлагают «обнулить» сроки для глав регионов, позволив им избираться более чем на два срока подряд. Причем, Крашенинников отдельно уточнил «Коммерсанту», что количество сроков для избрания глав смогут устанавливать сами регионы. А вот срок работы их остается прежним – 5 лет.

Кроме того, по мнению политиков, у президента должны быть полномочия снять любого избранного главу субъекта из-за утраты доверия к нему – причем без конкретизации причин. Для подобных случаев инициативные авторы рекомендовали даже меры ответственности – предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей. А срок, в течение которого утративший доверие президента руководитель не сможет вновь баллотироваться в губернаторы ни в одном субъекте РФ, они предложили увеличить до пяти лет с нынешних двух. Заодно новым законопроектом будет упрощена и сама процедура увольнения.

Также, согласно новациям, всех руководителей регионов официально нужно будет называть «главы субъектов Российской Федерации» – президентов республик в составе Российской Федерации больше не будет. Инициаторами также уточняется, что допускается «дополнительное наименование» (например, губернатор), но не «президент».

Как реагирует на инициативы Кремль?

Этот документ уже прокомментировали на самом верху. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что позиция Кремля заключается в том, чтобы все было упорядоченно.

В частности, Песков заявил, что президент поддерживает сменяемость власти, но «это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе». «Все хорошо в меру, и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода», – пояснил Песков. Кстати, при реформе Конституции для президентских сроков, акцентирует «Коммерсант», была использована другая схема: ограничение полномочий главы государства двумя сроками (без слова «подряд») осталось, но для нынешнего президента Владимира Путина и экс-президента Дмитрия Медведева их отсчет начнется только со следующих выборов, в которых они захотят участвовать.

Высказалась Москва и по поводу называния руководителей регионов России главами вместо губернаторов и президентов. По мнению пресс-секретаря главы государства, в России может быть только одна должность президента, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, например, Татарстана. «Президент с пониманием относится к этой специфике, – отметил Песков и добавил, что «будущее покажет, насколько все-таки возможны» перспективы привести все наименования к единому знаменателю.

Что говорят эксперты?

Как написала «Новая газета»: «Согласно закону, губернаторы смогут избираться бессчетное количество раз, а потерять свой пост могут только в том случае, если станут неугодны президенту».

Политолог Ростислав Туровский сказал «Коммерсанту», что данный законопроект логичен и даже тривиален: «После обнуления президентских сроков можно считать правильным обнулить и губернаторские».

Он и другие эксперты подчеркивают, что федеральный центр мог этого не делать, но столкнулся с ситуацией, когда истекают последние сроки правления у целого ряда нужных чиновников. Так, полномочия мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева истекают в 2023 году, на второй последний срок был избран президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в 2020 году, а глава Чечни Рамзан Кадыров – в сентябре этого года.

То есть «ключевые фигуры», по замечанию Туровского, оказывались «в подвешенном состоянии, а этот законопроект снимает напряженность вокруг них» и они «теперь могут планировать свою политическую перспективу с возможностью переизбрания».

Политолог Александр Кынев прямо говорит: «По сути дела, закон написан с единственной целью – дать избираться на третьи сроки Воробьеву, Собянину, Минниханову и Кадырову». Изменение законодательства о продлении сроков для глав субъектов для него не стало неожиданностью, поскольку он считает, что, например, в ситуации с Сергеем Собяниным у федеральных властей было только два варианта: либо перекинуть его на другую должность, либо изменить законодательство так, чтобы он легально мог остаться мэром.

«Видимо, это сигнал, чтобы Собянин и Воробьев не нервничали, – считает эксперт и уточняет свою точку зрения: – Понятно, что у Кадырова еще пять лет впереди, срок большой, но вряд ли кто-то думает, что в Чечне сейчас может быть другой глава».

Похожее мнение публично высказал и политолог Аббас Галлямов. «Это очевидный сигнал, что будет так, как хочет Кремль, а не так, как хотят люди», – сказал он «Новой газете», пояснив, что власти, по его мнению, игнорируют запрос народа на их обновление: «К несменяемому президенту вам добавятся еще несменяемые губернаторы». Галлямов также предполагает, что норма об увольнении губернаторов по утрате доверия президента может быть направлена на зачистку глав регионов, которые победили на выборах в результате протестного голосования.

Поэтому населению России не стоит рассчитывать на то, что та же КПРФ укрепила в Госдуме свои позиции, или на то, что в парламенте появились «Новые люди». Возможно, в результате этих рокировок появится некая оппозиционность или дискуссии, которые будут создавать иллюзию сопротивления или бурной деятельности. Но на те законопроекты, которые важны для Кремля, все это никак не повлияет, потому что партия власти сохранила конституционное большинство. И сейчас она только укрепляет свои тылы.

Также очевидно, что принятие нового закона потребует изменения федерального закона о местном самоуправлении, а еще конституций и уставов субъектов РФ. По прогнозам экспертов, большинство положений документа могут вступить в силу уже с 1 июня 2022 года.

Руководитель проекта R.Politik, внештатный сотрудник московского Центра Карнеги Татьяна Становая подготовила список чиновников, которые теперь могут не переживать за свое политическое будущее. Правда, если не утратят доверие верховной власти.

Список избранных на последний (второй) срок руководителей субъектов:

Сергей Аксенов (аннексированный Крым) – 2019-2024

Рустам Минниханов (Татарстан) – 2020-2025

Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) – 2020-2025

Владимир Владимиров (Ставропольский край) – 2020-2025

Александр Богомаз (Брянская область) – 2020-2025

Андрей Бочаров (Волгоградская область) – 2019-2024

Олег Кувшинников (Вологодская область) – 2019-2024

Сергей Ситников (Костромская область) – 2020-2025

Александр Дрозденко (Ленинградская область) – 2020-2025

Андрей Воробьев (Московская область) – 2018-2023

Василий Голубев (Ростовская область) – 2020-2025

Алексей Островский (Смоленская область) – 2020-2025

Александр Никитин (Тамбовская область) – 2020-2025

Сергей Собянин (Москва) – 2018-2023

Наталья Комарова (ХМАО) – 2020-2025

Роман Копин (Чукотка) – 2018-2023

Губернаторы, которые переизбраны в 2021 году на второй (последний) срок:

Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия)

Рамзан Кадыров (Чечня)

Алексей Дюмин (Тульская область)