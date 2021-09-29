Правительство России решило изменить условия выплаты премий чиновникам, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проектом закона предлагается «придать универсальное значение премии», которую получают госслужащие. На текущий момент премии полагаются чиновникам лишь за «выполнение особо важных и сложных заданий».

По новому порядку их будут выплачивать фактически за «хорошую работу».

«Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Премии будут выплачивать из средств, которые получены в результате «оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих».

Ещё один источник премий – перераспределение бюджетных расходов. Премировать чиновников правительство рассчитывает уже с 1 января 2022 года. На первом этапе премии будут назначаться работникам центральных аппаратов госорганов, то есть федеральным служащим. На втором этапе, который начнется лишь с 2023 года, премии дойдут до региональных чиновников, а также до сотрудников судов и федеральных органов власти, которые находятся за рубежом.

Как писал ранее TRT на русском, совокупный доход 100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году вырос до 75,9 млрд рублей, в 2019-ом он составлял 65,8 млрд рублей. Рейтинг самых преуспевающих чиновников и депутатов возглавил депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Доход его семьи в 2020 году по декларации превысил 8,6 млрд рублей, хотя в 2019 году он достигал 5,1 млрд рублей.

Между тем, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020-го сократились на 3,5% в годовом выражении. По итогам 2020-го они отстают на 10,6% от уровня 2013-го – последнего года устойчивого роста доходов.