Расположенный на юго-востоке Таджикистана древний город Карон будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Министерства культуры Таджикистана.

При этом ведомство подчеркнуло, что процесс включения объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО достаточно долгий и трудоемкий. Процедура может занять минимум два года.

В октябре этого года в Дарвазском районе состоится научная конференция с участием археологов и исследователей, на которой будет обсуждаться история древнего города.

Древний город Карон – один из древних исторических памятников и древняя столица Дарвазского царства. Он был открыт академиком Национальной академии наук Таджикистана, профессором Юсуфшохом Якубовым в апреле 2012 года.

Карон расположен к востоку от села Калаихум в Дарвазском районе в Горно-Бадахшанской автономной области. Город находится на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря, на высокогорье над рекой Пяндж, вблизи таджикско-афганской границы. Площадь города составляет 1 квадратный километр (100 гектаров).