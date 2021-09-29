ПОЛИТИКА
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Священник брал деньги из церковной казны на наркотики и гей-вечеринки
40-летнего дона Франческо Спаньези и его знакомого обвиняют в том, что они два года проводили «вечеринки с сексуальным подтекстом», приглашая людей с сайта знакомств для гомосексуалов. Священник помещен под домашний арест
Священник брал деньги из церковной казны на наркотики и гей-вечеринки
Священник брал деньги из церковной казны на наркотики и гей-вечеринки / Others
29 сентября 2021 г.

Священник из итальянского города Прато помещен под домашний арест по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает Corriere della Sera.

40-летнего дона Франческо Спаньези и его знакомого обвиняют в том, что они два года проводили «вечеринки с сексуальным подтекстом», приглашая людей с сайта знакомств для гомосексуалов. Для подобных мероприятий они приобретали из-за рубежа кокаин и гамма-бутиролактон – наркотик, который часто используют для изнасилований. В конце августа сообщник священнослужителя был задержан при попытке ввезти литр психотропной жидкости из Нидерландов.

По информации полиции, дон Спаньези потратил деньги из церковной казны для покупки наркотиков для гей-вечеринок. Правоохранители полагают, что он также агитировал прихожан участвовать в благотворительных мероприятиях, где также собирал деньги на покупку наркотиков. При этом наркотики на вечеринках почти всегда раздавались бесплатно.

Один из участников вечеринок на условиях анонимности рассказал Corriere della Sera, что в 2018 и 2019 году развлекался со Спаньези не меньше восьми раз. По его словам, священнослужитель настолько часто употреблял кокаин, что у него начали происходить изменения психики. Зачастую он расчесывал свою грудь до крови, а иногда терял сознание.

«Однажды, я сказал ему, что Библия – это научная фантастика, и он засмеялся, вроде бы даже согласившись со мной. Он казался мне просто наркоманом, который время от времени надевал рясу, в основном по экономическим причинам», – охарактеризовал Спаньези собеседник газеты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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