Правительство Украины утвердило научно-техническую космическую программу страны на 2021-2025 годы стоимостью 40,78 млрд гривен (более $1,5 млрд), сообщает ТАСС.

Соответствующее решение члены кабинета министров одобрили на заседании 29 сентября. На реализацию программы предусматривается израсходовать 15,76 млрд гривен (около $590 млн).

Среди основных задач программы – создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности.

Документ ставит целью создание технических и правовых условий для развития украинских телекоммуникационных систем с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, собственных наземных систем координатно-временного и навигационного обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых систем GPS, Galileo, Beidou и других.

Предполагается, что программа «позитивно скажется на реализации проектов создания перспективных ракет-носителей легкого класса, исследовании околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины в перспективных международных проектах, такие как исследование Луны». Украина также планирует расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством с целью получения членства в этой организации.