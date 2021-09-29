Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин сверили часы по ключевым международным темам, представляющим взаимный интерес. Личная встреча двух лидеров в Сочи заняла около трех часов, что гораздо меньше хронометража прошлых очных переговоров, которые проходили в марте 2020 года в Москве и продлились примерно пять часов. Отчасти это подтверждает оценки Путина, который заметил, что нередко переговоры между странами могут идти непросто, но в итоге заканчиваются конструктивно и позитивно.

В день приезда турецкого лидера его российский коллега вышел из самоизоляции. На карантин в Ново-Огарёво Путин отправился в этом месяце после того, как в его окружении были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, хотя, стоит заметить, профилактические меры были приняты после очной беседы российского лидера с внезапно посетившим Москву главой сирийского режима Башаром Асадом.

После завершения официальной части переговоров глава российского государства назвал свой титр антител после вакцинации: 15-16 единиц. На это Эрдоган деликатно заметил, что показатель не самый высокий. «У меня было больше 1100», – сообщил президент Турции.

Реабилитация товарооборота

Как президент Турецкой Республики Эрдоган посещает Россию в 13-й раз, 6-й раз – сочинскую площадку. Но эта встреча двух лидеров стала первой очной за последние полтора года. У глав государств накопилось немало вопросов, требующих откровенного разговора один на один. Все обсудить детально по телефону попросту невозможно, признался Путин в ходе приветственной части Сочи. На этом фоне вполне объяснимо, что президенты России и Турции избрали закрытый формат беседы – с ними присутствовали только переводчики.

В ходе публичной части переговоров президенты сконцентрировались на позитивных явлениях двустороннего сотрудничества. Странам за короткий срок удалость восстановить экономическое взаимодействие: по российским оценкам, если в 2020 году провал в товарообороте составил около 20%, то в этом году за девять месяцев рост составил свыше 55%. «Мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов», – резюмировал глава российского государства.

Но пандемия – не единственный кризис, который оказался ощутимым для граждан Турецкой Республики. В частности, Эрдоган поблагодарил своего российского коллегу за помощь в борьбе с лесными пожарами, которые подобрались этим летом к курортным районам страны. Москва предоставила Анкаре свои самолеты-амфибии Бе-200ЧС. «В ходе этой борьбы с пожарами героически погибли ваши сотрудники, а также наши сотрудники погибли в ходе этой борьбы», – обратил внимание президент Турции.

«Нет обратного пути»

Сейчас туристическая индустрия постепенно приходит в себя. По оценкам Путина, если в 2019 году Турцию посетили 6,8 млн российских туристов, то в пандемийном 2020-м – только 1,5 млн. За первые девять месяцев этого года около 2,5 миллиона российских путешественников побывали на отдыхе в турецких городах. Несмотря на то, что многое зависит от борьбы с коронавирусной инфекцией, «работа здесь идет весьма позитивно», подчеркнул он. Эрдоган, в свою очередь, выразил благодарность за то, что россияне выбирали именно это направление.

Вопрос энергетического сотрудничества занял особое место в повестке переговоров. «Я посетил «Аккую», где строится атомная электростанция: строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сообщил глава турецкого государства. В свою очередь, Путин поблагодарил его «за неизменно последовательную позицию» по ситуации вокруг газопровода «Турецкий поток».

Отдельно Эрдоган отметил развитие военно-технического сотрудничества между странами. Вопрос о том, что Анкара может пойти на дополнительные закупки российских средств ПВО-ПРО, до сих пор обсуждается на разных уровнях власти в США, препятствующих оборонным связям своих партнеров с Кремлем. По словам президента Турции, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке были определенные люди, которые интересовались этой темой. «Есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и нет обратного пути в этом плане», – объяснил он.

Поставить точку в разногласиях

Несмотря на то, что главы государств признали качество двустороннего сотрудничества по таким проблемным досье, как Ливия, Сирия и Южный Кавказ, некоторые сохраняющиеся конфликтные линии все равно дают о себе знать. Проблема сирийского Идлиба, находящегося в руках оппозиционных сил, предметно обсуждается с Россией давно: в 2018 году Эрдогану удалось договориться с Путиным о создании в этой провинции устойчивой зоны деэскалации. Но из-за регулярных провокаций сирийского режима ее контуры менялись, а сделку приходилось обновлять.

В разговоре с TRT на русском эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов констатировал, что российско-турецкие договоренности последних лет по сирийскому досье в настоящее время пробуксовывают. «Но вопрос не в том, смогут ли им на смену прийти новые меморандумы», – отметил аналитик. Наибольшую проблему, по его оценкам, представляет то, что ситуацию вокруг Идлиба можно будет замораживать и дальше без каких-либо серьезных изменений, частично осуществляя лишь отдельные пункты договоренностей.

«Думаю, возможно продолжать работу по существующим документам, – предположил Семенов. – Мы же видели, что в самом начале были определенные подвижки по патрулированию трассы М4 совместными усилиями, а потом возникли проблемы. Задел еще есть, и при желании данную работу можно возобновить более активно и добиться прогресса, который выражается в стабилизации ситуации в перенаселенной провинции». По словам эксперта, то же касается северо-востока Сирии: у России есть все возможности оказывать давление на террористов ОНС/РПК согласно обязательствам еще 2019 года, которые выражены в Сочинском меморандуме, с учетом их заинтересованности в том, чтобы Москва стала гарантом безопасности на востоке САР – в случае смены настроений в Вашингтоне и вывода войск.