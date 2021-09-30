«Лукойл» подписал соглашение с нефтекомпанией BP о приобретении 25%-ой доли участия в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщила российская компания.

Закрытие сделки ожидается до конца 2021 года после получения одобрения правительства Азербайджана, ее сумма не раскрывается. Британская BP останется оператором проекта с долей 25%. Третий участник – азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR с долей 50%.

Как отметил глава «Лукойла» Вагит Алекперов, накопленный научно-технический потенциал партнеров «даст дополнительный импульс освоению потенциально перспективного участка» на мелководье Каспия.

Проект SWAP территориально расположен на мелководье к югу от Апшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту было подписано между BP и SOCAR в декабре 2014 года. В 2016 году была проведена программа сейсморазведки 3D, по результатам которой выделены три перспективных участка – Северный Хали, Биби-Эйбат Восток и Гарабатдаг. Глубина воды в районе участков не превышает 40 м.

В августе 2021-го началось строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Хали.

«Лукойл» – крупнейший недропользователь в российском секторе Каспийского моря. Всего компания открыла в этом регионе девять месторождений, суммарные запасы извлекаемых углеводородов на них оцениваются в 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Как писал ранее TRT на русском, госкомпания Азербайджана SOCAR и международная торговая фирма Vitol договорились о транспортировке около 1 млн тонн туркменской нефти в год по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). SOCAR заявляла, что стремится увеличить поставки топлива по трубопроводу БТД за счет привлечения большого числа компаний из России и Туркменистана.