Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что Анкара выступает против как антисемитизма, так и исламофобии.

По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган — «единственный лидер, который ясно заявил об этом».

«Обвинения в антисемитизме в адрес противников геноцида, таких как Рюмейса Озтюрк, прикрывает преступления сионистов. Это подрывает демократию и права человека», — сказал турецкий чиновник.

Он отметил, что в Анкаре внимательно следят за ситуацией.

Комментируя протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, Челик подчеркнул, что власти уважают право на мирную демонстрацию в рамках закона, но предостерег от участия в акциях криминальных элементов.

По его словам, правоохранительные органы обязаны предотвращать подобные вмешательства, а власти четко «различают демократический протест и вандализм».