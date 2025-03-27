ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция выступает против антисемитизма и исламофобии
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития прокомментировал арест турецкой студентки в США
Турция выступает против антисемитизма и исламофобии
/ AA
27 марта 2025 г.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что Анкара выступает против как антисемитизма, так и исламофобии.

По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган — «единственный лидер, который ясно заявил об этом».

«Обвинения в антисемитизме в адрес противников геноцида, таких как Рюмейса Озтюрк, прикрывает преступления сионистов. Это подрывает демократию и права человека», — сказал турецкий чиновник.

Он отметил, что в Анкаре внимательно следят за ситуацией.

Комментируя протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, Челик подчеркнул, что власти уважают право на мирную демонстрацию в рамках закона, но предостерег от участия в акциях криминальных элементов.

По его словам, правоохранительные органы обязаны предотвращать подобные вмешательства, а власти четко «различают демократический протест и вандализм».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us