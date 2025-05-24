ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Спецпосланник Трампа приветствует итоги переговоров в Стамбуле
Кит Келлог назвал возвращение военнопленных «самым позитивным результатом» стамбульских переговоров
Спецпосланник Трампа приветствует итоги переговоров в Стамбуле
Кит Келлог / Reuters
24 мая 2025 г.

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог назвал состоявшийся 23 мая обмен пленными между Россией и Украиной «самым позитивным результатом технических переговоров между Украиной и Россией».

«Самый позитивный результат технических переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны, более 400 из них уже вернулись домой», — написал Келлог в социальной сети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первый день обмена в Украину вернулись 390 человек. Сам Трамп ранее заявил, что между сторонами согласован масштабный обмен пленными.

Келлог поблагодарил главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова за весомый вклад в достижение договоренности. «Нам нужно перемирие — убийства должны прекратиться», — добавил спецпосланник.

Договоренность об обмене стала результатом встречи украинской и российской делегаций в Турции, которая состоялась 16 мая впервые за более чем три года. Россия отправила делегацию во главе с помощником президента РФ Владимира Путина Владимиром Мединским.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее выразил надежду, что стамбульские переговоры подготовят почву для всеобъемлющего прекращения огня.

«Мы находимся на поворотном этапе пути к дипломатическому урегулированию российско-украинской войны. Надеемся, что переговоры, состоявшиеся в Стамбуле, станут основой для устойчивого прекращения огня и в дальнейшем — для справедливого и прочного мира», — заявил турецкий министр.

В продолжение дипломатических усилий Фидан посетит Москву 26-27 мая по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Во время визита турецкий министр будет принят президентом Путиным для обсуждения роли Анкары как посредника в урегулировании конфликта.

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