Две трети проживающих в США мусульман хотя бы раз в жизни подвергались исламофобскому отношению, свидетельствуют результаты опроса, который провел Институт Беркли при Калифорнийском университете.

67,5% респондентов мусульманского происхождения заявили, что лично сталкивались с исламофобией. Большая часть проявлений приходится на женщин-мусульманок – более 76% из общего показателя.

Почти 33% опрошенных признались, что в некоторых случаях они предпочитали скрывать свою религиозную принадлежность, чтобы не подвергаться дискриминации и нападкам на этой почве.

Еще 88,2% участников опроса ответили, что им приходилось избегать определенных высказываний и действий из-за возможной негативной реакции. При этом представители возрастной группы 18-29 лет чаще, чем другие, пытались скрыть свою религиозную принадлежность – порядка 45%.

«Даже если мусульманин не сталкивается напрямую с исламофобским отношением, повсеместное распространение исламофобии в наших СМИ и культуре после 11 сентября создало атмосферу, в которой у мусульман создается ощущение, что за ними пристально наблюдают, их осуждают либо ими пренебрегают», – подчеркнул директор программы глобального правосудия Института Беркли Эльсадиг Эльшейх.

Около 73% опрошенных описывают свое повседневное взаимодействие с немусульманами как дружественное. Более 93% респондентов считают важным, чтобы в обществе их детей воспринимали как американцев. В исследовании приняли участие 1123 мусульманина различных этнических групп и возрастных категорий, половина участников опроса – женщины.

Как писалранее TRT на русском, работавший тюремным надзирателем в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе Стив Вуд рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera, что принял ислам после общения с множеством заключенных-мусульман. Особое влияние на него оказал мавританский заключенный № 760 Мухаммад Валяд Салахи. Вуд отметил, что узнал о мусульманском образе жизни и вере «благодаря заключенным Гуантанамо» и что его жизнь «изменилась из-за его обращения в ислам и вкушения сладости веры после встречи с Салахи».