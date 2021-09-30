В конце сентября российские туроператоры запустили продажу необычных, но и неудивительных для нынешнего времени и политической ситуации туров за рубеж – вакцинных. О том, что теперь российские туристы, специально выехав за границу, могут привиться там препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Очевидно, что данное предложение родил спрос, а точнее – вынужденная потребность. Дело в том, что за неделю до введения вакцинных туров представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение «Спутника V» – до проведения новой инспекции завода-производителя. Правда, сроки завершения инспекции и регистрации самой вакцины не уточнили. Минздрав решил не ждать и дал свой ответ.

Поза или мера?

«Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира», – дипломатично пояснила появление на туррынке вакцинных путевок Майя Ломидзе. Она отметила, что основными покупателями прививочных туров становятся путешественники и люди, часто выезжающие за границу для того, чтобы навестить там своих родственников и близких.

Также большой спрос на вактуры имеется среди студентов, которым фактически оказался закрыт путь в иностранные университеты, где они уже учатся или хотят учиться. А кроме того среди бизнесменов, которым важно обеспечить себе выезды в страны Евросоюза.

Кстати, на сегодняшний день среди европейских стран «Спутник V» признают только Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония. Остальные страны ЕС разрешают въезд только туристам, которые привились препаратами, одобренными ВОЗ: AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer / BionTech, а также двумя китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac. Какие причины могут быть у такой ситуации – можно только догадываться. И здесь нельзя исключать политические «игры», как нельзя забывать об опасностях пандемии, которая уносит жизни тысяч людей и у еще большего количества сильно подкашивает здоровье.

Недешево, но дешевле

Как заметила эксперт АТОР, самыми популярными направлениями вакционных туров стали Сербия и Германия, причем у Сербии среди туристов наибольший спрос. Вероятно, он связан с тем, что в этой стране иностранцу можно бесплатно привиться препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. Кроме того, для въезда туда россиянам не нужно получать визу – понадобится только отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Так как предлагаемые туры в Сербию – целенаправленные и фактически деловые, то туроператоры предлагают россиянам путевки всего на три дня. В их цену, как правило, входит авиаперелет, размещение в гостинице с питанием, трансферы, получение официального подтверждения записи на вакцинацию, таксы и сборы, медицинская страховка, а также работа ассистента, который будет сопровождать человека на прививку. «Стоимость такого тура без перелета начинается от 21 тысячи рублей, с перелетом – от 50 тысяч», – уточнила «Интерфаксу» цены Ломидзе.

Туры в Германию, по ее словам, стоят дороже, поскольку там русскому туристу придется заплатить еще и за прививку, причем немалые деньги. Так, в Мюнхене одна доза препарата Pfizer/BioNTech стоит 580 евро, а их для полной вакцинации нужно две. Вакцина Johnson & Johnson в Баден-Бадене обойдется в 870 евро, но ее достаточно одной. Отдельно в Германию оплачивается перелет и проживание. Также туроператоры предлагают «медицинским» путешественникам дополнительные услуги переводчика по стоимости от 60 евро в час, но не менее двух часов.

Отдельно Майя Ломидзе подчеркнула, что самостоятельно записаться на прививку или прибыть на место вакцинации без предварительной записи через туроператора иностранным гражданам нельзя. В Германии это правило касается даже объекта размещения – бронь необходимо сделать только через туркомпанию. Так что сэкономить вряд ли получится. Хотя, наверняка, и возможно.

Захотят ли связываться поставщики?

Интересно, что всего через полторы недели после введения вакцинных туров Минздрав РФ предложил разрешить ввоз не зарегистрированных на территории России вакцин и лекарств, правда, только для клиник Московского международного медицинского кластера (МММК) в Сколково. Ведомство уже даже подготовило соответствующий пакет поправок, на который обратил внимание «Коммерсант». Примечательно, кстати, здесь и то, что фактического предоставления преференций МММК до этого добивался несколько лет.

Как бы то ни было, иностранные вакцины приблизились к России. И появилась вероятность того, что граждане могут получить возможность привиться иностранной вакциной, даже если ее производитель не зарегистрирует препарат в РФ.

Согласно проекту, Росздравнадзор получит полномочия импортировать зарубежные препараты для клиник в Сколково, а те должны будут уведомлять о всех побочных и нежелательных эффектах от приема лекарств у пациентов. МММК будет обязан вести учет этих данных, он сможет проводить проверку качества препаратов в лабораториях России и ОЭСР.

Кластер для развития медицинского бизнеса с особым правовым режимом правительство Москвы создало на территории «Сколково» еще в 2015-м. И для его развития крайне важна возможность ввозить в Россию незарегистрированные препараты. Но, как пишет издание, речь вряд ли пойдет о больших в масштабах страны партиях препаратов.

В то же время в перспективе клиники-участники смогут распространять в стране зарубежные вакцины от COVID-19 — и спрос на них может оказаться существенным, особенно в случае дальнейших сложностей с признанием «Спутника V» за рубежом.

Но как отмечают журналисты издания, расследовавшего данную тему, пока не ясно, когда зарубежные производители вакцин будут заинтересованы в поставках и продажах своего продукта в розницу именно в РФ. И будут ли заинтересованы вообще. Поэтому Минздрав не стал помехой для туроператоров с их вактурами, которые хоть как-то могут компенсировать им потери из-за закрытых границ. А возможно, таким решением Минздрав только способствует увеличению потока россиян, желающих закрыть тему коронавируса.