В центральном аппарате Министерства иностранных дел России будет сформирован новый департамент, который займется стратегией «мягкой силы», рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Новый департамент возьмет на себя координацию международных связей в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что «соответствующими полномочиями МИД России наделен Основными направлениями политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, утвержденными президентом Российской Федерации 18 декабря 2010 года, однако в настоящее время в структуре министерства нет подразделения, которое бы централизованно их осуществляло». Частично, хотя и не в полном объеме, они распределены между рядом департаментов МИД РФ, не являясь для них основными.

Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке, подготовку межправительственных договоренностей, контроль за выполнением международных обязательств России и реализацией государственных программ в этой области, будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам с учетом страновой специфики и запросов зарубежной аудитории.

Основной акцент в новом департаменте будет сделан на формировании стратегической линии и координации деятельности в указанных сферах, в то время как, например, полномочия Россотрудничества сосредоточены главным образом на решении практических вопросов развития международных культурных и гуманитарных связей. «Соответственно, речь о дублировании функций ни с Россотрудничеством, ни с другими федеральными органами исполнительной власти не идет», – заключили в МИД РФ.

О возможности создания в структуре МИД РФ департамента «мягкой силы» на прошлой неделе сообщилTelegram-канал «Русский ориенталист». Предполагалось, что прототипом для департамента послужит Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), в задачи которого входит формирование структуры, идентичности и инфраструктуры тюркских республик, а также совместное возрождение и развитие культуры и искусства тюркских народов.