Представитель движения «Талибан» Инамулла Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране. Свое мнение о лидере соседнего государства Инамулла Самангани, который также занимает должность члена комиссии по культуре Министерства информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), высказал в Twitter.

«Он президент уже 27 лет, будет им еще шесть лет и после этого, может быть, останется в должности президента. В его стране к выборам допущены пять партий, все из которых – проправительственные, и этот уважаемый человек будет давать советы о проведении выборов в Афганистане», – написал представитель «Талибана».

Во временном правительстве Афганистана также считают, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны. «Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие есть противодействие», – рассказал в интервью телеканалу Al-Jazeera исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Абдул Гани Барадар.

Руководство «Талибана» сообщило, что отправило своих военных на границу с Таджикистаном. Представитель движения Забихуллы Муджахид пояснил в Twitter, что в провинции Тахар для «устранения угроз безопасности» размещены десятки тысячи бойцов спецподразделений ИЭА.

Обеспокоенность обострением ситуации на таджикско-афганской границе тем временем выразила Россия. Москва призывает Душанбе и Кабул к «поиску взаимоприемлемых вариантов» урегулирования сложившейся обстановки, отметили в российском МИД.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее заявил, что государственное устройство Афганистана должно быть определено на референдуме с учетом позиции всех его граждан. По его словам, факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны.

Как писал TRT на русском, 28 сентября ряд афганских политиков и чиновников бывшего правительства Ашрафа Гани, которые бежали из Афганистана после прихода к власти движения «Талибан», объявили о создании правительства в изгнании и анонсировали формирование Высшего государственного совета. Они также сообщили о поддержке Фронта национального сопротивления (ФНС) под руководством Ахмада Масуда-младшего. В том, что лишившийся власти вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд сейчас находятся в Таджикистане, уверен российский специалист по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов.

Однако представитель «Талибана» Инамулла Самангани считает, что вести разговоры о восстановлении бывшего правительства Афганистана бесполезно. «Речи о воссоздании бывшей администрации – это ложь оппортунистов всему миру об Афганистане и его народе», – сказал он.