Участники соревнований Swimcup в поселке Кабардинка Краснодарского края в ходе заплыва в море попали в нефтяное пятно, передает «Подъем».

Выйдя из моря, они показали следы черной жидкости, оставшиеся на телах после пребывания в воде.

Местные жители готовят жалобы в администрацию и прокуратуру. Они уже провели пикет у здания мэрии и теперь пытаются понять, откуда в море вязалось такое большое нефтяное пятно.

«Когда девушки вернулись с заплыва, они были все в нефти. Администрация говорит, что, возможно, это сброс с судна, но они теперь уверяют, что заплыв был несанкционированный. Мы около здания администрации проводим одиночное пикетирование. Это не единичный такой случай в Геленджике. Мы подготовим запросы в Роспотребнадзор, администрацию, прокуратуру, чтобы это расследовали и не смогли замять», – сказала экоактивистка, представитель местного отделения партии «Новые люди» Ирина Закотская.

При этом в Управлении на транспорте МВД по Южному федеральному округу «Подъему» сообщили, что «никакого разлива зафиксировано не было». А в Росприроднадзоре по Краснодарскому краю указали, что подтверждений утечки нефтепродуктов пока нет, но ведомство проверяет эту информацию.

При этом местные жители подозревают, что нефтяное пятно, в которое попали участники Swimcup – остатки разлива сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony, произошедшего7 августа. Проводивший тогда закачку нефти на танкер Каспийский трубопроводный консорциум заявил, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, но ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН предположили, что это значение может быть больше в 400 тысяч раз.