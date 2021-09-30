Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на форуме по межрегиональному сотрудничеству двух стран обсудили идею восстановления популяции тигров в Казахстане, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Во время форума речь зашла о восстановлении популяции туранских тигров, которые обитали в Казахстане, но вымерли в середине XX веке. Президент РФ поинтересовался у казахстанского коллеги, каким образом можно восстановить исчезнувший вид. «Тигр есть тигр, в принципе. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны», – ответил ему Токаев.

​​​​​​​С этим утверждением Путин не согласился. «Нет, нет, в России самый крупный тигр, ну конечно, на Дальнем Востоке», – заметил российский президент.

«Да, я знаю, амурский тигр. Мы наблюдали, как вы ездили туда в тайгу, принимали личное участие в популяции тигров, это мы все знаем», – ответил Токаев.

После этого Путин пообещал, что РФ подключится к решению проблемы на правительственном и экспертном уровнях.

Туранские (также известны как закавказские или каспийские) тигры обитали в Средней Азии, северном Иране и на Кавказе. Считается, что они были генетически близки к амурским тиграм, но немного уступали им по размерам, превосходя при этом бенгальских тигров. Подвид был полностью истреблен к середине XX века. С 2017 года в Казахстане ведется работа над реинтродукцией подвида.