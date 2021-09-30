Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сохраняет приверженность всем пунктам договоренностей с Россией по Сирии, сообщает агентство Anadolu.

«Никаких отклонений по этому вопросу нет», – заявил турецкий лидер, комментируя итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Президент Турции также отметил, что, несмотря на позицию США, Анкара не намерена отступать в вопросе ЗРС С-400.

«Мы детально обговорили в Сочи и этот вопрос, обсудили пути дальнейшего продвижения сотрудничества в оборонной сфере», – указал он. Эрдоган привлек внимание и к перспективам сотрудничества с РФ в сфере строительства кораблей.

«Мы готовы к активному взаимодействию в данной области, вплоть до совместных шагов в создании подлодок», – сказал турецкий лидер.

Еще одним вопросом, который обсудили Эрдоган и Путин, стало сотрудничество Турции и РФ в сфере космонавтики. «Есть предложение о запуске ракет с наземных и морских платформ», – сообщил Эрдоган.

Также он привлек внимание к усилиям Анкары по возвращению сирийских беженцев на родину. «Более 1 млн сирийцев вернулись из Турции на родину, из них 400 тысяч – в Идлиб. Мы продолжаем усилия по обеспечению безопасного возвращения сирийцев», – рассказал президент Турецкой Республики.

Эрдоган отметил, что обратил внимание Путина на существование офиса террористов ОНС/РПК в Москве. Турция готова к укреплению сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом, сказал Эрдоган, и отметил, что договоренность о прекращении присутствия террористов ОНС/РПК в ряде районов Сирии должна быть выполнена.

Также турецкий лидер раскритиковал политику Вашингтона, назвав координатора президента США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта МакГурка «режиссером» террористов ОНС/РПК.

«Эта персона гуляет в обнимку с террористами», – сказал президент Турции, отметив, что контакты МакГурка с террористами, против которых ведет борьбу Турция, серьезно беспокоят Анкару. США рано или поздно придется покинуть Сирию и оставить эти земли сирийскому народу, подчеркнул президент.

Лидер Турции также подтвердил, что проведет в Риме на полях саммита G20 встречу с президентом США Джо Байденом. «Не исключаю также встречу с Байденом в Глазго. Наметились позитивные шаги в диалоге с США», – сказал президент.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли 29 сентября в Сочи. Согласно сообщению российской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в регионах, представляющих взаимный интерес для двух стран: в Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что переговоры были конструктивными.