В Милане полиция дубинками разогнала экоактивистов

В Милане произошло столкновение между полицией и «зелеными», которые попытались заблокировать доступ к конференц-центру, где проходит встреча на высшем уровне министров энергетики и экологии в преддверии всемирного климатического форума COP26 в Глазго. Среди участников протестов – знаменитая шведская климатическая активистка Грета Тунберг. #экоактивисты #столкновения #Милан