ПОЛИТИКА
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В Милане полиция дубинками разогнала экоактивистов
В Милане произошло столкновение между полицией и «зелеными», которые попытались заблокировать доступ к конференц-центру, где проходит встреча на высшем уровне министров энергетики и экологии в преддверии всемирного климатического форума COP26 в Глазго. Среди участников протестов – знаменитая шведская климатическая активистка Грета Тунберг. #экоактивисты #столкновения #Милан
В Милане полиция дубинками разогнала экоактивистов / Others
1 октября 2021 г.
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