Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании работы правительства до 3 декабря, сообщаетсяна сайте Белого дома.

Подписанный документ отсрочил приостановку работы части госструктур – шатдаун, который мог наступить в полночь 1 октября. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий конгрессменов от Республиканской и Демократической партий по поводу госдолга. Промежуточная версия проекта бюджета на следующий финансовый год (начался 1 октября) прошла обсуждение в Палате представителей, однако в Сенате ее заблокировали республиканцы. Они выступают против дополнительного условия о повышении федерального госдолга, внесенного в проект бюджета демократами.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала конгрессменов повысить потолок госдолга к 18 октября. В противном случае США могут оказаться не в состоянии оплачивать свои счета, что создает серьезный риск для экономики.

В США на каждый финансовый год утверждаются бюджетные ассигнования по 13 направлениям: сельское хозяйство, правосудие, наука, энергетика и другие отрасли. Соответствующие законопроекты по каждому направлению должны быть подписаны до 1 октября. На эти ассигнования приходится менее 30% бюджетных расходов. Остальная часть идет на обязательные расходы, которые производятся автоматически: на программы медицинского страхования и пенсионного обеспечения. Если республиканцы и демократы не договорятся в положенный срок о выделяемых бюджетных деньгах, то правительство частично перестает работать, а сотрудников отправляют в простой. При этом свою работу продолжают лишь те структуры и ведомства, которые выполняют жизненно необходимые функции.

В заявлении после подписания документа о временном финансировании правительства Джо Байден подчеркнул, что закон «отвечает критическим и неотложным потребностям нации», и добавил, что «еще так много нужно сделать».

Подписанный президентом закон также включает дополнительные ассигнования на помощь при стихийных бедствиях и для эвакуированных из Афганистана.

Последний крупный шатдаун произошел в США в декабре 2018 года, когда президентом страны был Дональд Трамп. Из-за приостановки работы правительства госслужащие были вынуждены уйти в отпуск на 35 дней.

Как ранее писал TRT на русском, план социальных расходов президента США Джо Байдена на сумму в $3,5 трлн несет в себе риски для экономики США. Его реализация, согласно исследованию Fox Bussiness, вызовет резкий скачок дефицита федерального бюджета и снижение ВВП. Принятие пакета этих мер, который лежит в основе политики нового президента США, может сократить ВВП страны на 4% к 2050 году. Появится также риск роста федерального долга примерно на 8,9%. По плану, $3,5 трлн предполагается потратить в предстоящие 10 лет. Если после этого времени расходы в таком объеме продолжатся, то госдолг страны вырастет на 16,4% к 2050 году, ВВП – снизится на 4,8%.