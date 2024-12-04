ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США обещают Украине масштабную помощь
Госсекретарь Блинкен заявил о намерении администрации Байдена использовать весь объем одобренной Конгрессом помощи до конца президентского срока
США обещают Украине масштабную помощь
Энтони Блинкен / Reuters
4 декабря 2024 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая после министерского заседания НАТО в Брюсселе, заявил о планах администрации полностью использовать одобренное Конгрессом финансирование для Украины в размере 61 млрд долларов.

«Мы намерены – это мое стремление и намерение президента – использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 млрд долларов, по которым было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении», – как передает «Европейская правда», сообщил Блинкен.

Госсекретарь выразил удовлетворение распределением помощи между союзниками: «В целом США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры – 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, который я видел за 30 лет карьеры».

Администрация США планирует сосредоточиться на усилении украинской ПВО, артиллерии и бронетехники. Недавно был объявлен новый пакет военной помощи на сумму 725 млн долларов.

В НАТО также рассматривают возможность сохранения формата «Рамштайн» для координации помощи Украине при возможной смене администрации США.

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