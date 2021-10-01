Компания «Мегафон» и «ЮэСэМ Телеком» совместно с партнерами из Узбекистана завершили создание совместного предприятия Digital Holding, о формировании которого сообщалось в феврале 2021 года. Стороны подписали заключительный пакет документов по учреждению СП, сообщила пресс-служба «Мегафона».

«Деятельность компании будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрения передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В состав СП вошли телеком-оператор Ucell (100% уставного капитала) и дочерние компании USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. В совместном предприятии 51% будет принадлежать компании «Диджитал Инвест» (структура «Мегафона» и «ЮэСэМ Телеком»), остальные 49% – Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

Российская сторона направит на развитие Digital Holding $100 млн инвестиций. Предприятие возглавит Владимир Кравченко, который до этого занимал должность гендиректора Ucell. На предыдущем посту его сменит Андрей Шишковский – бывший директор по региональному развитию «Мегафона».

Как отметил советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров, цифровая экономика определена в республике в качестве основного драйвера экономического роста. В этой связи предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов.

«Создание совместного предприятия Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока, как ПАО «Мегафон», будет способствовать внедрению передовых технологических решений», – подчеркнул он.

«ЮэСэМ Телеком» – цифровое подразделение холдинговой компании USM, основатель которой – российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов. Структура контролирует 100% телеком‑оператора «Мегафон». Основные владельцы «ЮэСэМ Телеком» – USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

Ucell – узбекский оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G, принадлежит государству. За два последних года Ucell с 8 млн абонентов стала лидером на рынке сотовой связи Узбекистана.

«Мегафон» – национальный российский оператор цифровых возможностей. Работает во всех сегментах телеком‑рынка в России и в Таджикистане. По итогам 2020 года у «Мегафона»насчитывалось 70,4 млн абонентов.

Как писалранее TRT на русском, в Узбекистане разработали новую концепцию Стратегии развития цифровой экономики страны до 2030 года и назвали ее «мирзиёномика». По мнению разработчиков, ее внедрение позволит ускорить развитие цифровой экономики. В рамках стратегии предлагаются такие шаги, как создание благоприятной регуляторной среды, оцифровка экономики, изменение ключевой инфраструктуры ИКТ, создание национальных цифровых платформ, сервисов для обработки и безопасного и долгосрочного хранения «больших данных» и другое.