Вооруженные силы Турции начали использовать беспилотные наземные машины для безопасного выполнения боевых и небоевых рискованных операций, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министерство национальной обороны страны.

По данным ведомства, мобильные комплексы ACROB IKA с дистанционным управлением могут вести разведку и наблюдение, преодолевая различные препятствия, в том числе водные.

Как отмечается, с помощью этого вооружения сухопутным подразделениям турецкой армии удастся свести к минимуму потери личного состава, поскольку комплексы позволяет проводить разведку и наблюдение в опасных зонах под огнем противника.

Беспилотные наземные машины созданы предприятием Elektroland Defence.

Как писал ранее TRT на русском, турецкая оборонная промышленность выпустила новый тип беспилотного боевого летательного аппарата (БПЛА) DOĞAN, оснащенного автоматической штурмовой винтовкой.

DOĞAN – интегрированная платформа защиты и сдерживания, в зависимости от задач способна нести боезапас в 100-200 патронов калибра 5,56 мм. Благодаря системам, разработанным инженерами DASAL Havacılık Teknolojileri с привлечением отечественных достижений в сфере искусственного интеллекта и технологий обработки изображений, DOĞAN обладает способностями обнаружить, идентифицировать и фокусироваться на преследуемой цели, обрабатывая изображения, снятые с камеры.

1 октября 2021-го главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков заявил в интервью «Красной звезде», что российская армия принимает на вооружение робототехнические комплексы «Уран-9» и «Нерехта». По его словам, на 2022 год запланировано проведение их опытной войсковой эксплуатации, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения СВ. Российские военные на учениях «Запад-2021» впервые применили этих боевых роботов в боевых порядках общевойсковых подразделений.