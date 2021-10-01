Работники таможенной службы конфисковали в Филадельфии фальшивые доллары и евро на сумму более $6,5 млн из России, сообщает американская таможенная и пограничная служба (CBP).

Их отправили пятью посылками в течение прошлого месяца – 7, 14, 16, 17 и 28 сентября – рейсами международной грузовой компании. Деньги должны были доставить в Чикаго, другая информация о предполагаемом получателе не приводится.

Как поясняет СВР, в посылках были деньги для игры в «Монополию», однако банкноты «слишком напоминали подлинную валюту США».

Секретная служба Соединенных Штатов после проверки подтвердила, что валюта была поддельной. Исполняющий обязанности директора отделения CBP в Филадельфии Эдвард Мориарти назвал «ужасающим» количество конфискованной валюты.

Как писал ранее TRT на русском, 67% богатых американцев боятся оставлять слишком большое наследство своим детям. При этом оставить имущество планируют 76% респондентов, следует из опроса The Motley Fool Research. Участниками исследования стали свыше 2000 состоятельных американцев с доходом более $1 млн.

По мнению 58,74% респондентов, оставленные ими активы будут использованы безответственно, 56,54% считают, что их семьи не готовы управлять большим наследством. Порядка 56% склонны думать, что наследство лучше использовать в других целях, например, в благотворительных. Еще 55,77% опасаются, что наследники могут облениться. Несмотря на беспокойство передать слишком много денег наследникам, 60% опрошенных считают важным оставить наследство, а 34% планируют отдать наследникам 50% своих активов.