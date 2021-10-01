В России с 1 октября вступила в силу поправка к федеральному закону «О связи», согласно которой операторы связи теперь обязаны предоставлять Роскомнадзору по его запросу некоторые данные об абонентах – юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Требование распространяется на абонентов, которые подключены к корпоративным тарифам. Операторы должны сообщать о фактах получения и передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений с датой и временем их передачи или получения и о местоположении базовой станции, к которой подключался их телефон.

Сбор информации проводится в целях «мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов». До сегодняшнего дня доступ к подобной информации был только у правоохранительных органов.

В марте Роскомнадзор объяснял РБК, что сбор данных об абонентах необходим для ликвидации рынка «серых» сим-карт – оформленных на одних и нелегально используемых другими людьми. В ведомстве полагают, что симки закупают на юридические лица и ИП, а затем передают их другим людям, из-за чего карты можно использовать в мошеннических схемах.

Представитель Роскомнадзора также утверждал, что операторы связи по закону обязаны самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте, но эти требования не соблюдаются, поскольку системы проверки соответствия сведений, указываемых в договоре об услугах связи, и сведений о том, кто сим-картой затем реально пользуется, просто не существует.

Представители сотовых операторов называли запрашиваемую информацию избыточной, однако в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утверждали, что Роскомнадзор не получит доступ к содержанию сообщений и звонков.

Кроме того, в РФ для борьбы с «серыми» SIM-картами с лета 2021 года действует запрет на их продажу вне салонов связи. На рассмотрение Госдумы также поступилпроект федерального бюджета, согласно которому Роскомнадзор получит 29 млрд рублей в 2022-2024 годах. Это на 4 млрд рублей больше, чем ведомство получило в 2019-2021 годах. Согласно проекту, работа Роскомнадзора обойдется бюджету в 9,9 млрд рублей в 2022 году, в 9,5 млрд рублей в 2023-м и в такую же сумму в 2024 году.