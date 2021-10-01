Против видеоблогера из Ингушетии Ислама Белокиева возбудили уголовное дело по статье об оскорблении памяти ветеранов Второй мировой войны (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), сообщаетинформационно-аналитический центр «Сова».

Дело возбуждено из-за видеоролика «День позора», размещенного на YouTube-канале Белокиева «Мысли ислама» в мае 2021 года. В нем блогер рассуждал о преследовании мусульман в советские годы, депортациях и расстрелах народов Северного Кавказа. Также он заявил, что мусульманам необходимо отказаться от празднования 9 мая, поскольку «история войны связана для них с депортациями и гибелью предков».

По версии следствия, видеоролик оскорбляет память ветеранов, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы. При этом комментариев Белокиева или его представителей относительно возбуждения дела не поступало, равно как и сообщений от правоохранительных органов Ингушетии. Первым о возбуждении дела

сообщил

телеканал РЕН ТВ, однако в материале канала имени Белокиева не указывалось. Утверждалось лишь, что 32-летний блогер, разместивший ролик, находится под арестом, однако он был ранее задержан по другому делу, его обвинили в совращении несовершеннолетней.

Депортация чеченцев и ингушей, имевшая кодовое название «Чечевица», проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. В ходе нее войска НКВД насильно выселили из домов от 500 до 650 тысяч человек, в основном женщин, стариков и детей.