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Глава ФСВТС Шугаев: Россия в перспективе займет 10% рынка беспилотников
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о планах по увеличению количества российских БПЛА на мировом рынке вооружения
Глава ФСВТС Шугаев: Россия в перспективе займет 10% рынка беспилотников
Фото: ТАСС / Others
1 октября 2021 г.

Россия намерена занять в среднесрочной перспективе 10% мирового рынка военных беспилотников, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Я думаю, что в среднесрочной перспективе 10% рынка мы точно займем. Не за горами то время, когда мы абсолютно точно потесним основных конкурентов в этой области, а именно США, Израиль, Турцию», – сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, сейчас активно продвигается на экспорт разведывательно-ударный дрон «Орион-Э».

«Провели на «Армии» (выставка вооружения и военной техники – ред.) презентации, переговоры с представителями более чем 20 стран. Очень большой интерес, особенно у партнеров с Ближнего Востока. Ну и наши друзья из ОДКБ, стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии – все проявляют к нему большой интерес», – отметил Шугаев.

Руководитель ФСВТС подчеркнул, что развитие российской беспилотной авиации продолжается: «Конструкторы на месте не сидят, конструкторская мысль работает. Есть что предложить в ближайшей перспективе».

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что страна вышла на мировой рынок с опозданием, но «на данный момент стремительно его сокращает».

Сегодня Россия предлагает также на экспорт небольшие разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». На стадии разработки – тяжелый ударный беспилотник «Альтиус», беспилотники «Сириус» и «Гром», тяжелый реактивный беспилотник «Охотник» и другие аппараты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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