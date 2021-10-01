ПОЛИТИКА
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Сотрудники ВОЗ насиловали женщин в Конго во время эпидемии Эболы
Независимая следственная комиссия при ВОЗ установила, что работники организации совершали сексуальные преступления в ДР Конго в 2018-2020 годах. О домогательствах заявили полсотни женщин. Всего к скандалу причастны 83 человека, из них 21 – сотрудники ВОЗ, которые помогали стране справляться со вспышкой вируса Эбола. #ВОЗ #Конго #trtнарусском #насилие #вирус #Эбола #кризис
Сотрудники ВОЗ насиловали женщин в Конго во время эпидемии Эболы / Others
1 октября 2021 г.
Истории
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