Сотрудники ВОЗ насиловали женщин в Конго во время эпидемии Эболы

Независимая следственная комиссия при ВОЗ установила, что работники организации совершали сексуальные преступления в ДР Конго в 2018-2020 годах. О домогательствах заявили полсотни женщин. Всего к скандалу причастны 83 человека, из них 21 – сотрудники ВОЗ, которые помогали стране справляться со вспышкой вируса Эбола. #ВОЗ #Конго #trtнарусском #насилие #вирус #Эбола #кризис