Катарская компания Baladna займется созданием молочной фермы в Украине, рассчитанной на 10 тысяч коров, пишет Bloomberg.

Baladna является крупнейшей в Катаре животноводческой компанией и главным производителем молочной продукции в стране. В ее собственности находится 20 тысяч особей крупного рогатого скота.

Дальнейшая локальная экспансия компании ограничена небольшой численностью населения Катара – 2,9 млн человек, поэтому она стремится выйти на зарубежные рынки – помимо Украины, Baladna планирует развести стадо на 10 тысяч коров в Малайзии и производить 100 млн литров молока в год.

Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, однако животноводство там развито хуже.

По состоянию на 1 сентября поголовье крупного рогатого скота в Украине оценивалось в 3,18 млн голов, что на 6,4% ниже показателя на аналогичную дату годом ранее, из них коров – в 1,66 млн голов (-5,9%).

По оценкам Baladna, большинство украинских производителей обладают маленькими фермами, на которых коровы производят от 13 до 15 литров молока в день. Скот катарской компании дает 38 литров в сутки.