Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 октября выложил в социальные сети видео со своей баскетбольной тренировки.

«Очень важно заниматься спортом для здоровья, – подчеркнул он. – Я стараюсь заниматься спортом три дня в неделю. Движение – это благо».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол со своими советниками и министрами. В игре участвовали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу и его заместитель Хамза Ерликая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, официальный представитель президента Ибрагим Калин, глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун и президент федерации баскетбола страны, бывший игрок НБА Хидайет Туркоглу.

Команда президента Эрдогана выиграла матч со счетом 50-24. Официальный представитель президента Ибрагим Калин после матча так подвел итоги игры: «Оценка ситуации после матча. Наш президент в форме, машаллах».

Президент Эрдоган неоднократно говорил, что два-три раза в неделю около часа занимается спортом в помещении или на открытом воздухе. В тренировку входят пробежка и игра в баскетбол и футбол. В 2016 году в прессе впервые появились кадры игры президента в баскетбол во время утренней тренировки.

Реджеп Тайип Эрдоган с молодого возраста увлекается спортом: в 14 лет он был капитаном школьной команды, одноклассники звали его Имам Бекенбауэр – в честь известного немецкого спортсмена Франца Бекенбауэра. С 1969 по 1980 годы Эрдоган выступал за разные футбольные клубы Стамбула, он был капитаном команды и, по воспоминаниям очевидцев, имея высокий рост – 185 см – всегда отличался технической игрой. В 2014 году, будучи премьер-министром страны, Реджеп Тайип Эрдоган участвовал в матче-открытии нового стадиона в Стамбуле со звездами эстрады и другими знаменитостями и в первом тайме забил три гола.