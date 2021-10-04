Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил сельскохозяйственным кооперативам открыть тысячу новых рынков по всей стране в рамках правительственных мер по сдерживанию роста цен на продовольствие, сообщаетгазета Daily Sabah.

«Мы поручили построить по всей Турции около тысячи таких магазинов площадью от 500 кв. м каждый», – сказал лидер страны после посещения 4 октября торговой точки сельскохозяйственного кредитного кооператива в Стамбуле.

По словам Эрдогана, в ближайшее время в стране начнется массовое строительство подобных рынков, чтобы «обеспечить население дешевыми и высококачественными товарами и сбалансировать цены». Как отметил президент, продовольственные магазины, которыми управляют сельскохозяйственные кредитные кооперативы, удобны с точки зрения соотношения цены и качества.

Всего по стране в ведении сельскохозяйственных кредитных кооперативов находится около 500 торговых точек. В последние недели правительство начало масштабные проверки крупнейших супермаркетов Турции на предмет необоснованного повышения стоимости товаров, напоминает Daily Sabah.

Вице-президент Фуат Октай подчеркивал, что увеличение производства продуктов питания в сельской местности имеет важное значение для предотвращения спекулятивного роста цен.

Как писалранее TRT на русском, накануне Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол со своими советниками и министрами. В игре участвовали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу и его заместитель Хамза Ерликая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, официальный представитель президента Ибрагим Калин, глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун и президент федерации баскетбола страны, бывший игрок НБА Хидайет Туркоглу. Турецкий лидер неоднократно говорил, что два-три раза в неделю около часа занимается спортом в помещении или на открытом воздухе. В тренировку входят пробежка и игра в баскетбол и футбол.