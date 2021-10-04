ТУРЦИЯ
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Эрдоган: Турция откроет 1000 новых рынков для стабилизации цен
Открытие новых рынков по всей стране обеспечит население качественной продукцией по приемлемым ценам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после посещения торговой точки сельскохозяйственного кооператива в Стамбуле
Эрдоган: Турция откроет 1000 новых рынков для стабилизации цен
Фото: АА / Others
4 октября 2021 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил сельскохозяйственным кооперативам открыть тысячу новых рынков по всей стране в рамках правительственных мер по сдерживанию роста цен на продовольствие, сообщаетгазета Daily Sabah.

«Мы поручили построить по всей Турции около тысячи таких магазинов площадью от 500 кв. м каждый», – сказал лидер страны после посещения 4 октября торговой точки сельскохозяйственного кредитного кооператива в Стамбуле.

По словам Эрдогана, в ближайшее время в стране начнется массовое строительство подобных рынков, чтобы «обеспечить население дешевыми и высококачественными товарами и сбалансировать цены». Как отметил президент, продовольственные магазины, которыми управляют сельскохозяйственные кредитные кооперативы, удобны с точки зрения соотношения цены и качества.

Всего по стране в ведении сельскохозяйственных кредитных кооперативов находится около 500 торговых точек. В последние недели правительство начало масштабные проверки крупнейших супермаркетов Турции на предмет необоснованного повышения стоимости товаров, напоминает Daily Sabah.

Вице-президент Фуат Октай подчеркивал, что увеличение производства продуктов питания в сельской местности имеет важное значение для предотвращения спекулятивного роста цен.

Как писалранее TRT на русском, накануне Реджеп Тайип Эрдоган сыграл в баскетбол со своими советниками и министрами. В игре участвовали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу и его заместитель Хамза Ерликая, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, официальный представитель президента Ибрагим Калин, глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун и президент федерации баскетбола страны, бывший игрок НБА Хидайет Туркоглу. Турецкий лидер неоднократно говорил, что два-три раза в неделю около часа занимается спортом в помещении или на открытом воздухе. В тренировку входят пробежка и игра в баскетбол и футбол.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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