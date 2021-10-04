Крупнейшим получателем «скрытых» кредитов от Китая за 2000-2017 годы оказалась Россия – $125 млрд, говорится в докладе американской исследовательской лаборатории AidData, который посвящен программе КНР по финансированию проектов за рубежом.

Займы были получены в основном российскими государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа.

AidData проанализировала 13 427 девелоперских проектов в 165 странах. Все эти проекты – часть китайской международной инициативы «Один пояс, один путь». Сумма «скрытых» долгов по ним за 17 лет достигла $385 млрд. Эти долги не учтены международными рейтинговыми агентствами, исследовательскими институтами и межправительственными организациями. При этом для 42 стран такие кредитные обязательства перед Китаем уже превышают 10% от их ВВП. В среднем объем «скрытых» долгов для государств с низким и средним уровнем дохода составляет порядка 6% ВВП.

Как заявил глава AidData Брэд Паркс, даже правительства стран «могут не знать точную сумму долгов, которые им придется обслуживать в будущем».

Все кредиты поделены в докладе на две категории: официальную помощь в развитии (ODA) и прочие программы финансирования (OOF) – займы, направленные на демонстрацию усиления сотрудничества страны с КНР, военные или коммерчески выгодные для Китая проекты.

Кредиты России относятся к категории OOF. В первую пятерку также вошли Венесуэла ($85 млрд), Ангола ($40 млрд), Бразилия ($39 млрд) и Казахстан ($39 млрд).

В последние 20 лет Китай активно финансировал проекты в развивающихся странах и занял доминирующее положение в мире, отмечает лаборатория AidData. По ее подсчетам, сегодня Пекин тратит на международные проекты экономического развития вдвое больше, чем США и другие крупные страны, – порядка $85 млрд в год.

За время действия проекта «Один пояс, один путь» КНР вложил более $843 млрд в строительство дорог, мостов, портов и больниц в 163 странах Африки и Центральной Азии. Почти 70% этой суммы было выдано госбанкам и совместным предприятиям стран в виде кредитов. Кредиты выдавали не ЦБ в форме госдолга, а другим игрокам, так как многие бедные страны «уже были избыточно закредитованы и не могли себе позволить брать новые долги официально», пояснил Бред Паркс. При этом он подчеркнул, что 44% всего кредитного портфеля КНР обеспечено залогами, если ставки будут высоки – Китай этим может воспользоваться. Ситуация со «скрытым» долгом будет ухудшаться с каждым годом, прогнозируют исследователи.

Как писалранее TRT на русском, Китай уверенно вытесняет страны Запада с тех рынков, на которых западные компании были традиционно сильны, таких, например, как Африка или страны Ближнего Востока. Китай по-прежнему нуждается в западных технологиях и инвестициях, однако его влияние и роль в мировой торговле невозможно игнорировать, и поэтому у США и Запада в целом пока нет стратегии, способной ослабить или же обрушить китайскую торговую гегемонию, как это было во времена опиумных войн. Китай и Запад взаимно зависят друг от друга, что делает ослабление Китая опасным для самого Запада, ведь рост мировой экономики во многом зависит от роста самой китайской экономики.