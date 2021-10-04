Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу на киотском онлайн-форуме науки и технологий заявил, что человечество в будущем столкнется с новым «вирусом X» и предложил принцип взаимодействия для подготовки к борьбе с ним.

По его словам, характеристики «вируса X» пока никому не известны, он может возникнуть в любое время и в любом месте.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация, порой и с третьей стороной (coordination)», – отметил чиновник.

При этом Гао Фу подчеркнул, что человечество сегодня борется не только с пандемией коронавируса, но и с «инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются».

Как писал ранее TRT на русском, авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты исследования о бесполезности массовой ревакцинации от коронавируса нового типа COVID-19. Согласно статье, ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам – это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса. Если использовать мРНК-вакцины, то есть препараты от компаний Pfizer и Moderna, слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит.

Вакцины на основе аденовируса, включая «Спутник V», при слишком частом введении могут стать причиной появления синдрома Гийена-Барре. Международная группа ученых пришла к выводу, что новая волна коронавируса, вызванная дельта-штаммом, усугубила мировой кризис общественного здравоохранения и заставила правительства большинства государств задуматься о необходимости бустерных доз для вакцинированного населения.