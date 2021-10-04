«Ростех» и Ishvan Pharmaceutical из ОАЭ планируют создать совместное производство вакцин в Калужской области. Соответствующее соглашение компании подписали на форуме «Биотехмед» 4 октября, сообщается на сайте «Ростеха».

На базе фармацевтической компании «Фарм Эйд» предполагается выпуск вакцин для профилактики ротавирусной инфекций, ветряной оспы, вируса папилломы человека, а в перспективе и от других заболеваний, поясняет российская госкорпорация.

Ожидается, что к 2025 году производственная мощность нового предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год. Будут использоваться технологические процессы крупнейшего в мире производителя вакцин компании Serum Institute of India с полной локализацией на территории России.

Как уточнил РБК гендиректор «Фарм Эйд» Азамат Метов, биофармацевтический комплекс площадью более 20 тысяч кв. м запустят к концу 2024 года. Его возведут на участке с объектами незавершенного строительства в индустриальном парке «Ворсино». Это площадку «Фарм Эйд» приобрела у другого фармпроизводителя – «НоваМедика» (портфельная компания «Роснано»). Сделка была подписана 21 сентября, ее стоимость Азамат Метов не раскрыл, а лишь уточнил, что она прошла по «рыночной цене».

«Фарм Эйд» создана в мае 2017 года для сотрудничества с крупными производителями вакцин, вывода и производства их продукции в России. Совместное предприятие принадлежит зарегистрированной в Сингапуре Ishvan Pharmaceutical (66,6%) и «РТ-Проектные технологии» (33,4%) – дочернему предприятию «Ростеха».

Ishvan Pharmaceuticals, головная компания которой находится в Дубае, основал индийский предприниматель в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса Санджив Нанда.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – один из спонсоров разработки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» – передал эксклюзивные права на поставку препарата зарегистрированной в Дубае фирме Aurugulf Health Investments, ранее писалTRT на русском. По данным источников, именно Aurugulf, а не Россия, направляла вакцину в государства на нескольких континентах, – Пакистан, Ливан, Гану и Гайану. Эмиратская компания распространяла препарат по цене, многократно превышающей ту, по которой российская сторона напрямую поставляла «Спутник V» на европейские рынки.