В сентябре 2021 года на курортах турецкой Антальи отдохнули 780 тысяч граждан России, в то время как в Сочи – всего 700 тысяч, сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С январь по сентябрь текущего года курорты Антальи посетило более 7 млн иностранных туристов (рост на на 173% по сравнению с тем же периодом 2020 года). Почти 2,7 млн (38,45%) прибыли из России, которая сохраняет первое место по объему туристического потока.

В сентябре 2021 года на курорты Антальи приехали 1,73 млн иностранцев – это на 70,3% больше, чем в прошлом году. 45% (780 тысяч) гостей провинции – россияне. Главный российский курорт – Сочи – за сентябрь принял всего 700 тысяч туристов.

На втором месте по турпотоку в Анталью по итогам девяти месяцев 2021 года – Украина (более 1,1 млн туристов), далее следуют Германия (884,8 тысяч) и Польша (353,1 тысяч).

С 23 сентября возобновились прямые рейсы из Великобритании в Анталью, поэтому начало расти и количество британских туристов. Россия также остается на первом месте по объемам туристического потока в Турцию в целом. Доля россиян среди всех иностранных туристов в Турецкой Республике по итогам восьми месяцев 2021 года составила 17,5%.

В столь популярной среди иностранцев Анталье находится пятизвездочный отель Seven Seas Hotel Blue, признанный лучшим по версии ежегодной премии TripAdvisor Travelers’ Choice 2021 отелем Турции, работающим по системе «все включено». Отель получилнаграду на основании миллионов отзывов путешественников со всего мира.