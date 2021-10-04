В Ташкенте состоялась встреча министра инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана Сардора Умурзаков и заместителя председателя наблюдательного совета компании Rothschild&Со бароном Эрика де Ротшильда, сообщается на сайте пресс-службы МИВТ.

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества по ряду направлений и возможности для его расширения в ближайшей перспективе. В ходе встречи представитель Rothschild&Со высоко оценил успехи проводимых в Узбекистане реформ, нацеленных на построение открытого государства с рыночной и диверсифицированной экономикой.

Также был отмечен прогресс, достигнутый в области приватизации государственных активов в Узбекистане, и положительные тенденции в развитии банковско-финансового сектора республики. Была выражена готовность к углублению сотрудничества по приватизации крупных государственных предприятий и банков с привлечением заинтересованных зарубежных инвесторов, а также к взаимодействию в области развития и реформирования национальной банковской системы.

Ротшильд озвучил заинтересованность компании в совместной работе по трансформации транспортного сектора Узбекистана, в том числе путем оказания содействия в привлечении частных инвесторов к реализации инфраструктурных проектов в республике. Кроме того, стороны наладят сотрудничество по совместной прединвестиционной подготовке приоритетных проектов в сферах металлургии, химической и нефтехимической отраслей, сельского хозяйства и туризма с последующим привлечением иностранных инвесторов к реализации данных проектов. По итогам переговоров стороны наметили дальнейшие шаги по практическому взаимодействию в рамках обсужденных направлений сотрудничества.

О заинтересованности Rothschild&Со в сотрудничестве с Узбекистаном министерство энергетики республики сообщилов декабре 2020 года. Тогда в Минэнерго и МИВТ прошли встречи с управляющим директором, членом наблюдательного совета Rothschild&Co баронессой Ариэль де Ротшильд. В частности, стороны договорились рассмотреть возможность сотрудничества в реформировании компаний «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз» и «Худудгазтаъминот». Ротшильды также оказывают консультационную поддержку в ходе подготовки АО «Узбекнефтегаз» к выходу на IPO (первичное размещение акций).